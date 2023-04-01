تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Nokia C12 Plus بقدرة بطارية 4000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت نوكيا بشكل رسمي عن هاتف Nokia C12 Plus منخفض التكلفة الذي يأتي بقدرة بطارية 4000 mAh، ويتوفر بسعر 100 دولار.

يتميز هاتف Nokia C12 Plus بحجم شاشة 6.3 إنش، بجودة عرض HD+، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي Nokia C12 Plus بكاميرة واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12 Go، ويضم منفذ microUSB، ومدخل 3.5مم للسماعات.

ويتوفر Nokia C12 Plus بقدرة بطارية 4000 mAh، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Unisoc ثماني الأنوية، ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام وسعة 32 جيجا بايت كما يدعم الهاتف بطاقة microSD لزيادة السعة التخزينية إلى 256 جيجا بايت، ويتوفر الهاتف بسعر 100 دولار أو 90 يورو.

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