تكنولوجيا: جنرال موتورز تعمل على التخلص التدريجي من Apple CarPlay و Android Auto في السيارات الكهربائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تروج العديد من شركات السيارات لاتصال الهواتف الذكية كنقطة بيع، لكن جنرال موتورز لن تفعل ذلك في المستقبل. ففي مقابلة مع رويترز، قال رئيس جنرال موتورز “إدوارد كومر” ومدير قمرة القيادة التنفيذي “مايك هيمشي” إن جنرال موتورز ستتخلص تدريجياً من Apple CarPlay و Android Auto من السيارات الكهربائية القادمة، بدءًا من 2024 Chevy Blazer EV. وبدلاً من ذلك، سيتعين عليك الاعتماد على Android Automotive وتطبيقاته.

سيحصل المستخدمون على ثماني سنوات من استخدام مساعد وخرائط جوجل مجانًا، وفقًا لما قالته جنرال موتورز. لم تذكر الشركة ما ستدفعه إذا كنت لا تزال بحاجة إلى هذه الوظائف بعد ذلك. ل

ومع ذلك، فستظل الشركة تقدم CarPlay و Android Auto على السيارات العادية والسيارات الكهربائية الحالية. ومن الجدير بالذكر ان جنرال موتورز تخطط لإنشاء خط سيارات ركاب كهربائية بالكامل بحلول عام 2035.

تجادل الشركة بأن Android Automotive يوفر مزيدًا من التحكم في التجربة. ويقول “هيمشي” إن هناك تقنيات مساعدة للسائق قادمة “مقترنة بشكل أكثر إحكامًا” بميزات الملاحة، والتي لا تريدها شركة جنرال موتورز أن تطلب هاتفًا ذكيًا.

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