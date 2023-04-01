تكنولوجيا: خوارزمية مقترحات تويتر متاحة الآن على GitHub

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد ما يقرب من عام من تقديم إيلون ماسك فكرة جعل خوارزمية مقترحات تويتر عامة لأول مرة، نشرت الشركة شفرة المصدر لخوارزمية المقترحات الخاصة بها على GitHub.

تم مناقشة هذه الخطوة عبر Twitter Space، حيث قال ماسك إنه يأمل أن يتمكن المستخدمون من العثور على “المشكلات” المحتملة في الكود والمساعدة في تحسينه.

قال ماسك: “سيكون إصدارنا الأولي لما يسمى بالخوارزمية أمرًا محرجًا للغاية وسيجد الناس الكثير من الأخطاء ولكننا سنصلحها بسرعة كبيرة”.

والجدير بالذكر أن الكود الذي تم إصداره يوم الجمعة يتعامل فقط مع كيفية عرض التغريدات في موجز “For You” على تويتر. لم تصدر الشركة الكود الأساسي لخوارزمية البحث أو كيفية عرض المحتوى على أجزاء أخرى من تويتر، على الرغم من أن ماسك قال إن الشركة “بالتأكيد” ستفتح المصدر لخوارزمية البحث أيضًا.

وفي منشور مدونة يوضح كيفية عمل مقترحات تويتر، أوضحت الشركة الخطوات المختلفة للخوارزمية، بما في ذلك الترتيب والتصفية. ومع ذلك، وجد مستخدمي تويتر بالفعل تفاصيل مثيرة للاهتمام في الكود نفسه. فعلى سبيل المثال، أشارت جين مانشان وونغ إلى أن “خوارزمية تويتر تحدد ما إذا كان مؤلف التغريدة هو إيلون ماسك أم لا”.

قد يقدم ذلك تفسيرًا آخر لظهور تغريدات ماسك كثيرًا. أشارت وونغ أيضًا إلى أن الخوارزمية لها تسميات تشير إلى ما إذا كان كاتب التغريدة “مستخدمًا قويًا” وكذلك ما إذا كان جمهوريًا أم ديمقراطيًا.

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