شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: البيت الأبيض لن يدفع مقابل توثيق حسابه على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث، عن أن البيت الأبيض الأمريكي لن يدفع مقابل استمرار ميزة علامة التوثيق للتحقق من الملفات الشخصية الرسمية لموظفيها على تويتر ، وفقًا للتوجيهات الصادرة للموظفين عبر رسالة بريد إلكتروني حصلت عليها أكسيوس.

وذلك في الوقت الذى يعتمد فيه موظفو البيت الأبيض الرسميون على حساباتهم التي تم التحقق منها لإبلاغ الجمهور نيابة عن الإدارة، وقد ساعد التحقق ، جنبًا إلى جنب مع ملفات تعريف Twitter المحددة ، على ضمان ثقة الجمهور بهذه الرسائل.

وقال مدير الإستراتيجية الرقمية بالبيت الأبيض روب فلاهيرتي للموظفين في رسالة بريد إلكتروني : "نفهم أن Twitter Blue لا يوفر التحقق على مستوى الشخص كخدمة، وبالتالي ، ستعمل علامة الاختيار الزرقاء الآن ببساطة كتحقق من أن الحساب مستخدم مدفوع الأجر".

لكن التوجيه، الذي تم إرساله داخليًا إلى موظفي البيت الأبيض ، لا ينطبق بالضرورة على الوكالات الحكومية ، لكن مصدرًا مطلعًا على خطط البيت الأبيض قال إنه قد يرسل إرشادات إلى بعض الوكالات والإدارات في المستقبل.

يذكر أن Elon Musk أعلن في وقت سابق أن Twitter سيبدأ في إزالة علامات الاختيار القديمة التي تم التحقق منها في 1 أبريل، فيما تحذر الشركة المستخدمين الذين لديهم حسابات قديمة تم التحقق منها من أنه من أجل الاحتفاظ بعلامات الاختيار الزرقاء الخاصة بهم ، سيحتاجون إلى الدفع مقابلها عبر Twitter Blue ، خدمة الاشتراك الشهري الجديدة من Twitter والتي تبلغ 8 دولارات والتي تتيح لأي شخص يدفع أن يتم التحقق منه بعلامة اختيار زرقاء .

وقال تويتر، إن المنظمات الرسمية ، مثل البيت الأبيض وبعض المسؤولين الحكوميين ، سيستمر التحقق من صحتها بعلامة اختيار رمادية، من المرجح أن يستمر التحقق من بعض مسؤولي البيت الأبيض ، مثل الرئيس ونائب الرئيس ، بعلامة اختيار رمادية ، لكن مصدرًا إداريًا قال إنه من غير الواضح في الوقت الحالي تحديد المسؤولين الذين سيحتفظون بشيكات رمادية.

وأشار فلاهيرتي في رسالته الإلكترونية، إلى أنه وفقًا لسياسات تويتر المحدثة ، لن يتمكن تويتر بعد الآن من ضمان التحقق من حسابات الوكالات الفيدرالية التي لا تفي بمتطلبات الأهلية الجديدة، ويمكن للشركات والشركات التي ترغب في الدفع مقابل التحقق على مستوى المؤسسة القيام بذلك نيابة عن حساباتها الرسمية وبعض الموظفين، وستُفرض على هذه الشركات 1000 دولار شهريًا وسيتم تخصيصها بعلامة اختيار ذهبية.

ويقول البيت الأبيض، إنه لن يدفع مقابل التحقق من كونه مؤسسة ، ولن يعوض الموظفين الذين اشتروا Twitter Blue على حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب فلاهيرتي: "يبدو أن خدمة المؤسسات في تويتر ، التحقق من المؤسسة ، توفر التحقق من المؤسسة / الرابطة. هناك تجارب جارية للبرنامج الذي نراقبه ، لكننا لن نسجل فيه".

وأضاف: "يمكن للموظفين شراء Twitter Blue على حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الأموال الشخصية".

وتنشئ كل إدارة حسابات خاصة بالبيت الأبيض لموظفيها تتضمن أسمائهم متبوعة برقم يحدد الإدارة التي يعملون بها، وفي هذه الحالة ، لدى مسؤولي إدارة بايدن "46" مدرجًا في النهاية على حسابات Twitter الخاصة بهم، وقد تم إرسال مذكرة فلاهيرتي إلى موظفي الإدارة ، بما في ذلك أولئك الذين يغردون من حسابات البيت الأبيض الرسمية "46".

وأقر فلاهيرتي أيضًا بالتداعيات المحتملة للتغييرات ، حيث قدم إرشادات للموظفين في بريده الإلكتروني حول المكان الذي يجب عليهم الإبلاغ فيه عن أي انتحالات محتملة لسمات الحساب.