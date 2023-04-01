شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطرح "Verified Organisations" عالميًا.. لماذا هو مهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر تويتر بتغييرات متعددة منذ توليه إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla في أكتوبر 2022، ومؤخرًا ، أعلن موقع المدونات الصغيرة أنه سيتوقف عن تقديم علامة التوثيق بشكل مجاني من الحساب اعتبارًا من 1 أبريل، فيما أكدت منصة التواصل الاجتماعي أن الحسابات التي دفعت مقابل Twitter Blue ستكون هي الوحيدة التي تحصل على علامات التوثيق التي تم التحقق منها وسيتم التوصية بها في علامة التبويب "من أجلك".

والآن، أطلقت الشركة ميزة جديدة تسمى "Verified Organisations منها" أو Verified Organisations، وهي ميزة ستسمح للمؤسسات المعتمدة مسبقًا بالتحقق من "حسابات Twitter" المرتبطة بها، حيث تم تصميم أحدث ميزة في Twitter لتقليل الاعتماد على منصة التواصل الاجتماعي لتكون المتحقق الوحيد من الحسابات.

وقد شاركت الشركة تغريدة من حسابها الرسمي للإعلان عن الميزة الجديدة، فيما قام Musk أيضًا بنشر تغريدة على نفس الموضوع لشرح أحدث ميزة.

وأثناء الإعلان عن الميزة ، قالت الشركة: "Verified Organisations منها هي طريقة جديدة للمؤسسات والشركات التابعة لها لتمييز نفسها على Twitter، فبدلاً من الاعتماد على Twitter ليكون الحكم الوحيد للحكم على صحة الحسابات التي يجب التحقق منها ، تتمتع المؤسسات التي تم فحصها والتي اشتركت في Verified Organisations بالسيطرة الكاملة على التدقيق والتحقق من الحسابات التابعة لها ".

توفر Verified Organisations

قام Twitter بالفعل بنشر ميزة "Verified Organisations منها" على مستوى العالم، وستتلقى المنظمات المدرجة في قائمة الانتظار والتي تمت الموافقة عليها بالفعل دعوات بالبريد الإلكتروني، وبصرف النظر عن هذا ، يمكن أيضًا للشركات المهتمة والمنظمات غير الربحية والحكومات والمنظمات متعددة الأطراف الانضمام إلى قائمة الانتظار.

أهمية أحدث ميزة على Twitter

ستقدم ميزة "Verified Organisations منها" الجديدة في Twitter نهجًا جديدًا للشركات والشركات التابعة لها للتمييز بينها على منصة الوسائط الاجتماعية، كما ستمكّن هذه الميزة المؤسسات من تمييز نفسها على تويتر، وستوفر "Verified Organisations" للشركات مزيدًا من التحكم في التدقيق والتحقق من الحسابات التابعة لها.

فيما ستضيف هذه الميزة أيضًا شارة الشركة التابعة إلى الحسابات المرتبطة بالمؤسسة، ومع ذلك ، ستعرض الحسابات التابعة شعار المنظمة وستظهر في الملف الشخصي للمؤسسة.

وقد أعلن موقع التواصل الاجتماعي أن العديد من المؤسسات من مختلف الصناعات قد بدأت بالفعل في استخدام ميزة "Verified Organisations منها"، وتشمل هذه المنظمات - الفرق الرياضية والمؤسسات الإخبارية والشركات المالية وشركات Fortune 500 والمؤسسات غير الربحية، فيما أدرجت هذه المنظمات أيضًا حساباتها التابعة علنًا في ملفاتها الشخصية على Twitter، وستشير هذه القائمة إلى ارتباط الحسابات التابعة لهذه المنظمات.