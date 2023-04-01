تكنولوجيا: Infinix تعلن رسمياً عن سلسلة هواتف Infinix Hot 30

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix عن سلسلة Infinix Hot 30 التي تتضمن هواتف Hot 30، وHot 30i، وHot 30i NFC، وأيضاً الإصدار الخاص Hot 30 Free Fire.

هاتف Infinix Hot 30

يتميز Infinix Hot 30 بشاشة IPS LCD بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1080 في 2460 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90 Hz، ومعدل لمس 270 Hz، أيضاً تتميز الشاشة بنسبة سطوع 580 nit.

كما تدعم Infinix الهاتف بمعالج Helio G88، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً يضم هاتف Hot 30 بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم 1/2.55، بينما تأتي كاميرة السيلفي في ثقب الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، ويتوفر بألوان الأسود، والأبيض إلى جانب اللون الأخضر.

هواتف Infinix Hot 30i وHot 30i NFC

يتميز هاتف Hot 30i بشاشة IPS LCD بحجم 6.56 إنش، ودقة عرض 720 في 1612 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90 Hz، ومعدل لمس 180 Hz، وسطوع 500 nit.

أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Unisoc T606، ويأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

ويضم الهاتف مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات، أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن بقدرة 18W، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، ويتوفر بألوان الأسود، والأزرق، والأبيض.

ويتميز Hot 30i NFC بالمواصفات ذاتها مع إضافة دعم NFC، كما يتوفر هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

هاتف Infinix Hot 30 Free Fire

ينطلق الإصدار الخاص من هاتف Hot 30 Free Fire بتصميم ومواصفات Hot 30 مع مجموعة من الملحقات بثيم Free Fire، والتي تشمل حلقة للمفاتيح بثيم Free Fire key، وحافظة بنفس الثيم، ويضم الهاتف عدد 46 من widget المميزة بنفس الثيم، مع ميزة AR لدعم المستخدم لإلتقاط صور مع شخصيات Free Fire إفتراضياً، ويدعم الهاتف تشغيل اللعبة عند 60 إطار لكل ثانية بأعلى جودة عرض.

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