تكنولوجيا: فيديو فتح الصندوق لهاتف vivo X Fold2 يؤكد على تصميم الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد فيديو فتح الصندوق لهاتف vivo X Fold2 القابل للطي المرتقب على تصميم هذا الإصدار والتحسينات المقدمة من vivo في واجهة الهاتف.

تستعد شركة vivo لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي vivo X Fold2 في حدث يعقد في شهر أبريل الجاري، ولقد إستعرض أحد مدوني الفيديو على منصة Weibo فتح الصندوق للهاتف.

ويظهر الهاتف بتصميم جلدي باللون الأحمر في الغطاء الخلفي، كما يتضمن جزء من الغطاء الخلفي وحدة الكاميرة المميزة بتصميم زجاجي لامع.

أيضاً يستعرض مقطع الفيديو واجهة OriginOS Ocean المحسنة في هذا الإصدار، والتي تتضمن مميزات جديدة من بينها شريط المهام لإدارة التطبيقات بآداء أفضل، مع دعم نمط تعدد النوافذ، وبعض المميزات الجديدة التي لم تتوفر في الإصدار الأول X Fold.

ويؤكد مقطع الفيديو على أن الهاتف يضم اثنان من مستشعرات البصمة المدمجة في الشاشة، على أن يتوفر المستشعر الأول في شاشة الغطاء الخارجي، ويأتي المستشعر الثاني في الشاشة الداخلية في زواية الشاشة في الجزء السفلي إلى اليمين.

أيضاً من بين التحسينات المقدمة في vivo X Fold2 في تصميم مفصل الشاشة، الذي يدعم الآن تثبيت الشاشة في أكثر من زاوية، حيث يمكن تثبيت الشاشة لمشاهدة محتوى الفيديو أو إلتقاط صور أو تسجيل فيديو.

ويتميز هذا الإصدار بتصميم أخف بنسبة 10%، حيث ينطلق بوزن 310 جرام، ومن المقرر أن تقدم الشركة مزيد من التفاصيل حول مواصفات هاتف vivo X Fold2 في الحدث الرسمي المقرر عقده هذا الشهر.

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