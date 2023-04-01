تكنولوجيا: الإعلان عن سلسلة أجهزة الحاسب الدفتري HP ProBook 400 G10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HP مؤخراً عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب الدفتري من سلسلة HP ProBook 400 G10 التي تستهدف المستخدمين من المحترفين في مجال العمل.

تتضمن سلسلة ProBook 400 G10 الجديدة أجهزة HP ProBook 440 G10 وHP ProBook 450 G10 التي تتميز بحجم 14 و15.6 إنش، وجودة عرض HD، وFHD بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما يتوفر نموذج إختياري بخاصية اللمس وجودة عرض FHD.

كما تدعم شاشات الأجهزة خفض تأثير الإضاءة الزرقاء، أيضاً تأتي الأجهزة بالجيل الأخير من معالجات إنتل، مع كروت الشاشة المدمجة Intel UHD، كما يتوفر إختيار بكرت الشاشة NVIDIA GeForce RTX 2050.

أيضاً تتوفر إصدارات من السلسلة بمعالجات AMD وهما HP ProBook 445 G10 وHP ProBook 455، بحجم 14 و15.6 إنش، وأيضاً شاشات بجودة عرض HD أو FHD بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع نموذج بخاصية اللمس بجودة عرض FHD، وتتضمن هذه الإصدارات سلسلة معالجات AMD Ryzen 7000، وكروت الشاشة AMD Radeon.

كما تقدم HP جهاز HP Pro x360 435 G10 بنظام تشغيل Windows 11 Pro، وسلسلة AMD Ryzen 7000، أيضاً يتميز الجهاز بحجم 13.3 إنش في شاشة IPS بزوايا عرض فائقة الإتساع وجودة عرض FHD كما تدعم الشاشة خاصية اللمس، وتأتي بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5.

ويتميز هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR4-3200 SDRAM، كما يضم كاميرة HD بدقة 720 بيكسل، أيضاً تتوفر نماذج بكاميرة ثانوية بدقة 5 ميجا بيكسل بميزة التركيز التلقائي.

أيضاً يأتي HP ProBook 430 G10 بتصميم أنيق وإمكانيات لدعم المستخدمين في مجال العمل، مع معايير أعلى للآمان، ويضم هذا الإصدار الجيل 13 من معالجات إنتل، أو معالجات AMD Ryzen.

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