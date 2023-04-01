شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يحذر: تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه من محطات الوقود ترفع تكلفة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتقد شركات الوقود الأحفوري أنها تستطيع تنظيف محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز باستخدام تقنيات احتجاز الكربون، إلا أنه يمكن أن يكلف "انحيازهم للتفاؤل" المستهلكين كثيرا فى أسعار الكهرباء ، وفقا لتقرير theverge.

وحذر تحليل جديد من أن إبقاء محطات توليد الطاقة بالفحم والغاز على قيد الحياة أثناء محاولة معالجة تغير المناخ ومن المرجح أن يجعل الكهرباء أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين.

وكانت شركات الوقود الأحفوري حريصة على نشر التقنيات التي ترشح ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تسخين الكوكب من انبعاثات محطات الطاقة، لكن الاعتماد على التكنولوجيا التي تسمى احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) ، هو مشروع محفوف بالمخاطر ومن المرجح أن يتحمل المستهلكون التكاليف.

وتعد تكلفة الكهرباء من محطات الطاقة المجهزة بأجهزة احتجاز الكربون أعلى بما لا يقل عن 1.5 إلى مرتين أكثر من البدائل الأخرى ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن المعهد غير الربحي لاقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA)، ومن الأسهل بكثير اللجوء إلى الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدلاً من ذلك.

وتقول كريستينا نج ، المؤلفة المشاركة للتقرير ، في بيان صحفي: "الحالة الاقتصادية لاحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة ضعيفة ، بالنظر إلى تكلفة المدخلات والتمويل ، والفشل المستمر للتكنولوجيا ، والبدائل التي تتحسن باستمرار " .

ومع ذلك ، فإن صانعي السياسات يدركون أنه استثمار مستدام أو يقدمون حوافز مالية سخية بسهولة شديدة لمنتجي ومطوري احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه."

ومن المفترض أن تلتقط هذه التقنية غالبية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في محطة توليد الكهرباء قبل أن تتمكن من الهروب من المداخن، ثم يمكن نقل غازات الدفيئة وتخزينها بعيدًا في مكان ما لمنعها من الدخول إلى الغلاف الجوي وجعل تغير المناخ أسوأ.

وعادةً ما تضخ شركات الوقود الأحفوري ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض "لتخزينه". لكنهم يفعلون ذلك عادة في عملية تسمى الاستخلاص المعزز للنفط ، إنه تكتيك يستخدم لزيادة احتياطيات النفط التي يصعب الوصول إليها ، والتي يمكن للشركات بيعها على أنها نفط "محايد للكربون". وقد جعل ذلك من عملية احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه محل جدل كبير باعتباره حلًا مزعومًا للمناخ،و لقد تم استخدامه من قبل شركات الوقود الأحفوري لتصوير أنفسهم كأبطال للمناخ حتى أثناء التنقيب عن المزيد من النفط.

وتبين أن الاعتماد على احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه لدعم الوقود الأحفوري من المحتمل أن يرفع فواتير الكهرباء أيضًا، غالبًا ما تحذف تقديرات التكلفة لمشاريع احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه النفقات المتعلقة بنقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون ، وفقًا لتحليل IEEFA. وهذه التكاليف التي قد تشمل بناء شبكات من خطوط الأنابيب الجديدة كبيرة.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار ، قدرت IEEFA تكاليف تجهيز محطات توليد الطاقة باستخدام CCS في أستراليا ، والتي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الفحم لتوليد الكهرباء إذا قام المطورون بتحويل هذه التكاليف إلى المستهلكين ، ووفقًا للتحليل ، فقد يرفعون أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 95 إلى 175%.

ويعتمد ذلك على متوسط ​​تكلفة توليد الكهرباء على مدى عمر محطة الطاقة ، والتي تسمى التكلفة المستوية للكهرباء (LCOE)، ووفقًا للتقرير فإن LCOE للوقود الأحفوري المقترن باحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه أعلى بما لا يقل عن 1.5 إلى 2 مرة من محطات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الفحم والغاز التقليدية بدون احتجاز الكربون وتخزينه.