شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة Niche Mixes من Spotify تنشئ قوائم تشغيل مخصصة لتلائم أى حالة مزاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Spotify أداة جديدة تنشئ مزيجًا مخصصًا لتتناسب تقريبًا مع أي حالة مزاجية أو نشاط أو شيء يمكنك التفكير فيه، وتعد "Angry Whistling" و "Sad Cooking" من بين عشرات الآلاف من قوائم التشغيل الجديدة التي يمكن إنشاؤها الآن بفضل Niche Mixes الجديدة لمنصة الموسيقى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت شركة Spotify أن الأداة يمكنها إنشاء قوائم تشغيل مليئة بكل من الأغاني التي تعرفها بالفعل والأغاني الأخرى التي تتناسب مع أي نوع من الأجواء.

يتم تحديث خمسة إلى 10 من هذه القوائم على أساس يومي، لكن عملاق الموسيقى يشجع المستخدمين أيضًا على البحث عن قوائم تشغيل أخرى، سواء كانت "Angry Running" أو شيء أكثر غرابة مثل "Goblincore".

قالت الشركة: "إذا كنت تريد أن تصبح أكثر تحديدًا، فابحث عن نشاط أو شعور تصف اللحظة التي تكون فيها، ثم أضف كلمة" مزيج "في النهاية، ولا تخجل. كلما بحثت عن مزيج أكثر، يمكنك اكتشاف المزيد من الموسيقى".

يأتي إصدار Niche Mixes بعد ميزات قائمة التشغيل المخصصة الأخرى للمنصة بما في ذلك Mood Mixes و Decades Mixes و Genre Mixes.

تركز العديد من قوائم التشغيل الجديدة المستندة إلى الأنشطة على المهام اليومية مثل الطهي أو الجري أو الواجبات المنزلية.

لكن مستمعي Spotify أصيبوا بالصدمة من بعض القوائم الأكثر غموضًا الموصى بها سابقًا على المنصة بما في ذلك موسيقى "Dog Water" و "Milk" و "Battle Clown".

تتوفر هذه القوائم حاليًا لكل من دافعي الخدمات المميزة وأولئك الذين يستخدمون الإصدار المجاني من Spotify، وللوصول إلى هذه، يجب على المستخدمين أولاً الضغط فوق رمز "بحث" قبل الضغط على علامة التبويب "Made For You"، وبعد التمرير لأسفل، يمكن العثور على "Your Niche Mixes" أسفل عدد من اقتراحات المزيج الأخرى بما في ذلك اقتراحات الفنان والمزاج.

يمكن أيضًا العثور على القوائم الأخرى عن طريق كتابة "mix" في شريط البحث العلوي في التطبيق.