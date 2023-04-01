شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إلغاء معرض الألعاب السنوي E3 من جديد.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد معرض الترفيه الإلكتروني E3، هو حدث تجاري سنوي تنظمه جمعية برامج الترفيه (ESA) وهو أحد الأحداث الرئيسية في صناعة الألعاب، حيث تستخدم العديد من شركات الألعاب ومطوري الألعاب هذا الحدث لإصدار وحدات تحكمهم الجديدة أو عرض أحدث ألعابهم، وفي وقت سابق ، كان E3 يقام في يونيو في مركز مؤتمرات لوس أنجلوس ، الولايات المتحدة، ثم تم بث هذا الحدث أيضًا عالميًا على YouTube ومنصات أخرى.

ومع ذلك ، فقد واجه هذا الحدث تحديات متعددة منذ الوباء العالمي، ففي عام 2020 ، تم إلغاء E3 بسبب الوباء وبحلول عام 2021 ، تم تحويله إلى حدث على الإنترنت فقط، كما تم إلغاء E3 أيضًا في عام 2022، بينما كان E3 2023 الذي كان من المقرر عقده بين 13 يونيو و 16 يونيو هو أول حدث شخصي منذ عام 2019، ولكن يبدوا أن حدث هذا العام مصيرًا مشابهًا، فوفقًا لـ IGN ، أرسلت والهيئة المنظمة (ESA) بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين لإعلامهم بأنه سيتم أيضًا إلغاء E3 2023.

ووفقًا للتقرير ، يشير بريد ESA للموظفين إلى أن العرض "يظل حدثًا وعلامة تجارية محبوبين"، ومع ذلك ، فإن خطط E3 2023 "ببساطة لم تحظ بالاهتمام المستمر اللازم لتنفيذه بطريقة تعرض الحجم والقوة والتأثير على صناعتنا،" انتقلت الشركة أيضًا إلى Twitter لتأكيد إلغاء الحدث.

وبصرف النظر عن هذا، أكد اللاعبون الرئيسيون في صناعة الألعاب بما في ذلك - Microsoft و Nintendo و Ubisoft وغيرها أنهم لن يشاركوا في E3 2023.