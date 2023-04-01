شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن أوربت تغلق رسميا عمليات إطلاقها إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أيام "فيرجن أوربت" في إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء على متن صواريخ تطلقها الطائرات، وأعلنت شركة إطلاق الأقمار الصناعية التابعة لشركة فيرجن عبر ملف SEC أنها لا تملك التمويل لمواصلة العمليات وستغلق في "المستقبل المنظور" ، وفقًا لـ CNBC، كما سيتم تسريح ما يقرب من 90% من موظفي Virgin Orbit بإجمالي 675 شخصًا على الفور، وفقا لتقرير engadget.

وتأسست شركة Virgin Orbit في عام 2017 بغرض تطوير وتسويق LauncherOne ، وهو نظام إطلاق قمر صناعي مُركب تحت طائرة 747 معدلة يطلق عليها اسم Cosmic Girl، وصُمم النظام لوضع 500 رطل من المكعبات في مدار أرضي منخفض عن طريق إطلاقها في صاروخ من طائرة ركاب المذكورة تحلق على ارتفاع 30.000 - 50.000 قدم، وعلى الرغم من سلسلة النجاحات المبكرة سواء من حيث مراحل التطوير وتوسيع عقود الخدمة مع الجيش البريطاني ، فشل أول اختبار رسمي لـ LauncherOne في مايو من عام 2020 فى تسليم حمولتها المحاكاة إلى المدار.

لكن المحاولة الثانية في يناير التالي في عام 2022 كانت ناجحة فى إطلاق 10 مكعّبات ناسا في المدار الأرضي المنخفض، كما كان أول إطلاق قمر صناعي تجاري لشركة Virgin Orbit في يونيو، ونجحت في إرسال سبعة أقمار صناعية أخرى إلى المدار في يناير 2022 وأطلقت بهدوء أصول قوة الفضاء في يوليو.

وإجمالاً ، قامت شركة Virgin Orbit بست رحلات إجمالية بين عامي 2020 و 2023 ، ونجحت أربع رحلات فقط، وأُطلق على المحاولة الأخيرة اسم حدث Start Me Up وكان من المفترض أن تمثل أول إطلاق تجاري للفضاء من أراضي المملكة المتحدة، وعلى الرغم من نجاح الصاروخ في الانفصال عن طائرته الأم ، إلا أن المرحلة العليا من "الشذوذ" حالت دون دخول حمولة الصاروخ إلى المدار، وتم تحديد ذلك لاحقًا بعد فشل مرشح وقود قيمته 100 دولار وأسفر عن الخطأ.