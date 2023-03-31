شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟ .. خدمة Apple TV تدعم الآن خطة إعلانات Netflix الأرخص ثمناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة Netflix خطط أسعار أقل تكلفة والتي تدعم الإعلانات في نوفمبر 2022، ففي البداية ، لم تكن هذه الخطط الشاملة للإعلانات الأرخص مدعومة عبر أجهزة متعددة، والآن ، أضاف التحديث الأخير لتطبيق Netflix دعمًا لجهاز Apple TV، ووفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch ، سيتمكن المستخدمون الذين يقومون بتحديث تطبيق Netflix الخاص بهم إلى الإصدار 2.3.0 من الوصول إلى المستوى الأساسي مع الإعلانات على Apple TV HD و Apple TV 4K.



ماذا يعني ذلك للمستخدمينأكدت شركة بث الفيديو أن الدعم على tvOS متاح الآن للطبقة التي تدعمها الإعلانات، وفي وقت سابق ، عندما كانت خطة Netflix المدعومة بالإعلانات غير متوافقة مع مشغل الوسائط من Apple ، طلبت من المستخدمين الترقية إلى خطة خالية من الإعلانات أو مشاهدة المحتوى على جهاز آخر، والآن ، سيتمكن مستخدمو Apple TV من بث المحتوى على Netflix حتى إذا كانوا قد اشتركوا في خطة Basic with Ads الأرخص ثمناً.





Netflix Basic with Ads plan: مدى التوفرلا تتوفر خطة Netflix المدعومة بالإعلانات إلا في عدد قليل من الأسواق التي تشمل - الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا واليابان وكوريا والبرازيل وكندا والمكسيك، ولم تشارك Netflix أيضًا أي خطط لجلب الاشتراك الأرخص إلى البلد.

وعلاوة على ذلك ، لا تدعم طبقة الاشتراك الأساسية مع الإعلانات العديد من الأجهزة الأخرى مثل - Chromecast و Chromecast Urtla و PlayStation 3 وتطبيق Netflix لنظام التشغيل Windows، هذه الخطة غير متوفرة أيضًا على أجهزة Android التي تعمل بنظام Android 6 أو إصدار أقدم ، وأجهزة iPhone / iPad التي تعمل بنظام iOS 14 أو أقدم وبعض مشغلات Blu-ray جنبًا إلى جنب مع بعض أجهزة فك التشفير الأخرى.

وتتراوح مدة الإعلانات في هذه الخطة من 15 إلى 30 ثانية وفي المتوسط من أربع إلى خمس دقائق من الإعلانات في الساعة، وتدعم خطة Netflix's Basic with Ads جودة فيديو أقل تبلغ 720p HD، وتسمح هذه الطبقة أيضًا للمشتركين بدفق المحتوى من جهاز واحد فقط في كل مرة.

وبصرف النظر عن هذا ، فإن ما يقرب من 5٪ إلى 10٪ من كتالوج محتوى Netflix غير متوفر في هذه الخطة بسبب قيود الترخيص. علاوة على ذلك ، لا تسمح الخطة الإعلانية التي تدعمها أيضًا للمشتركين بمشاهدة المحتوى عندما يكونون في وضع عدم الاتصال.