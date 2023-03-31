شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يطبعون "تشيز كيك" ثلاثية الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صنع كعكة الجبن (تشيز كيك) ليس بالأمر السهل، ويحتاج أولا إلى اتخاذ قرار بشأن أساسه حيث يستخدم البعض البسكويت لهذا الغرض، وفقا لتقرير RT.

ويخبزها البعض الآخر بنفسه مع إضافة المكسرات. ثم يجب عليك أن تخفق الجبن الرائب جيدا مع الكريمة الثقيلة، وتضيف التوت أو رقائق الشوكولاتة حسب الرغبة، وتخبزها لفترة طويلة، ثم تبرّدها.

وبشكل عام، من الواضح أن عملية طهو كعكة الجبن ستستغرق بعض الوقت. وها قد قرر العلماء تسهيل مهمة الطهاة. فتمكنوا من "خبز" كعكة الجبن باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

ووصف المهندسون الميكانيكيون من جامعة "كولومبيا" في مقال نشروه في مجلة Nature آليات صنع 7 أشكال مختلفة من كعكة الجبن. فأصبحت المربيات وأنواع الشراب لتلبيس الفواكه بمثابة الحبر للطابعة الثلاثية الأبعاد، وتم تجميع الحلوى في طبقات بطريقة تشبه تجميع طبقات الهيكل المعماري.