شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أداء الطلاب لواجباتهم الدراسية أمام المعلمين أصبح ضرورة بعد ظهور ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مجالس الامتحانات البريطانية في تقرير جديد، أن الطلاب يجب أن يُجبروا على أداء بعض واجباتهم الدراسية "في الفصل تحت الإشراف المباشر" وسط مخاوف من قيام الطلاب بالغش في طريقهم إلى المدرسة"، خاصة في الآونة الأخيرة بعد ظهور الذكاء الاصطناعي ChatGPT، واستخدام الشباب لها لتحقيق درجات أعلى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن البرنامج قادر على إنشاء كتابة ومحتويات أخرى، مثل الدورات الدراسية أو المقالات، ولا يمكن تمييزها تقريبًا عن محتوى الإنسان.

نشر المجلس المشترك للمؤهلات (JCQ)، الذي يمثل مجالس الامتحانات الرئيسية في المملكة المتحدة، إرشادات للمعلمين والمقيمين حول "حماية نزاهة المؤهلات" في سياق استخدام الذكاء الاصطناعي.

قالت التوجيهات إنه يجب على المدارس توعية التلاميذ بمخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي والعواقب المحتملة لاستخدامه "بشكل غير لائق" في التقييم.

ويضيف: "الطلاب الذين يسيئون استخدام الذكاء الاصطناعي بحيث لا يكون العمل الذي يقدمونه للتقييم هو عملهم الخاص بهم، يرتكبون ممارسات سيئة، وفقًا للوائح JCQ، وقد يتعرضون لعقوبات شديدة."

يأتي ذلك في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من أن المدارس قد تحتاج إلى الانتقال إلى نسخة أكثر "تقليدية" من التقييم في شكل اختبارات، بدلاً من الدورات الدراسية، من أجل التأكد من أن ما يتم إنتاجه هو عمل التلميذ نفسه.