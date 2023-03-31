شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 علامات تكشف أن حبيبك الألكترونى هو روبوت محادثة مصمم لسرقة أموالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب ظهور روبوتات الدردشة للذكاء الاصطناعي مؤخرًا فى تغيير العالم بالفعل، فمن برنامج ChatGPT إلى Bing AI من Microsoft، و Bard الذي تم إصداره حديثًا من Google، سيكون للتقدم في التكنولوجيا البشرية تأثير كبير على كيفية عمل البشر.

ولكن في حين أن الذكاء الاصطناعي قد يوفر فجرًا جديدًا للتكنولوجيا، إلا أن هناك عددًا من التهديدات الخطيرة والمقلقة.

ماذا لو اكتشفت، على سبيل المثال، أنك كنت تتحدث إلى روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي لأيام معتقدًا أنه إنسان؟

غيرت تطبيقات المواعدة الطريقة التي نجد بها الحب. ولكن ماذا لو تمكنت روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي من الوصول إلى نفس هذه التطبيقات؟

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توصل بحث جديد إلى أن المحتالين أصبحوا محتالين بارعين بالذكاء الاصطناعي مع مواقع رومانسية للضحايا الذين يمكنهم استهدافهم مقابل المال.

يحذر الخبراء الآن من أنه من المحتمل جدًا أن تكون الرسائل التي تعتقد أنك تستجيب لها على موقع مواعدة قد تم إنشاؤها بواسطة روبوت محادثة.

وجدت دراسة استقصائية شملت 2000 شخص في المملكة المتحدة أن 30% وقعوا ضحية لعملية احتيال رومانسية، أو يعرفون شخصًا حدث له ذلك.

نظرًا لأن المستخدمين يحتاجون الآن إلى توخي الحذر من المحتالين الذين يستخدمون التكنولوجيا، فقد شارك دانيال هولمز، المتخصص في منع الاحتيال في Feedzai، الذي يكافح الاحتيال المالي، سبع علامات تشير إلى أن حبيبك الالكترونى يمكن أن يكون حقًا محتالًا بالذكاء الاصطناعي.

1. ألق نظرة لمعرفة ما إذا كان هذا الملف الشخصي موجودًا على أي تطبيقات وسائط اجتماعية أخرى، إذا اتصلت بشخص ما، فستتوقع العثور عليه على Twitter أو Instagram أو أي نظام أساسي آخر.

2. ألق نظرة على الحداثة التي تم فيها إنشاء هذا الملف الشخصي، يسمح الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT بنشر الحيل الرومانسية على نطاق واسع، وغالبًا ما يقوم المحتالون بإلغاء الملفات الشخصية بسرعة كبيرة، لذا إذا فشلوا في إنشاء ملف تعريف واحد، فيمكنهم النجاح مع ملف تعريف آخر وسينتقلون إلى ملف تعريف آخر به صورة أخرى.

واحذر فإن محتالو الرومانسية يمتلكون الآن الأدوات والتحفيز والمهارات اللازمة لإطلاق حملات صيد عالية الجودة ومقنعة.

3. يتجدهم يرفضون إرسال صور شخصية ومقاطع فيديو أو ربما يرسلون صورة شخصية متشابهة جدًا طوال الوقت وتبدو الصورة الشخصية دائمًا عامة وليست حديثة ولا تعكس أي شيء يحدث حاليًا، هذه كلها علامات حمراء لك من محتال ذكاء اصطناعي.

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء صور مخصصة، ويمكن للبرامج الفنية التي تم إنشاؤها بواسطة AI فعل ذلك، حيث يمكن لهذه البرامج إنشاء أي صورة يريدها المستخدم تقريبًا في غضون ثوانٍ، وتكون صور مقنعة للغاية لشيء يبدو بشكل مقنع وكأنه شخص حقيقي.

4. سيحاول المحتالون بسرعة الخروج من موقع المواعدة والدخول في محادثة قائمة على واتس آب أو الرسائل القصيرة حيث يسهل الوصول إلى الرسائل وتبادلها وما إلى ذلك، وعندها سيحاولون بناء السرد وفي النهاية يتعلق الأمر بإنشاء المحتال الثقة مع الضحية.

5. النهج المبكر أو الطلب المبكر للحصول على الأموال هو الأهم، أحيانًا يلعب المحتالون اللعبة الطويلة، وأحيانًا لا يفعلون ذلك، فإنها لعبة أرقام للمحتالين.

6. من جهة الاتصال إلى نقطة الدفع، هناك حوار يستمر في ذلك الوقت وهذا الحوار هو في الحقيقة فن المحتال، لكن الأمر دائمًا ما يعود عليهم باللعب على أحد أمرين: اللعب على المشاعر أو الدفع بنشاط من أجل المال.

يمكن أن يأخذ هذا شكل الإغراء بشكل رومانسي ثم الاقتناع بأن الاستثمار هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، أو سيكون التعاطف: "أريد أن أكون معك، لكني أريد أن أكون قادرًا على الوصول إلى بلدك، هل يمكنك إرسال 2000 جنيه إسترليني للحصول على تذكرة."

7. إذا كنت تحاول مقابلة الشخص ولكنه يستمر فى تأجيل ذلك، فلن تقابل محتالًا أبدًا في الحياة الواقعية، فإذا عرضت مقابلة ورفضوا مرارًا وتكرارًا، فسيكون ذلك بمثابة إشارة خطر أخرى.