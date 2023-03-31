شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. تعرف على كيفية حماية مجلد بكلمة مرور فى Windows وmacOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المحتمل أن يحتوي جهاز الكمبيوتر على ملف أو ملفين على الأقل بهما معلومات حساسة لا تريد أن يطلع عليها أي شخص، ربما يكون مستند عمل خاصًا أو ملفًا رقميًا بكل كلمات مرورك عليه، في كلتا الحالتين تريد دائمًا اتخاذ خطوات إضافية لضمان أمان معلوماتك الأكثر أهمية قدر الإمكان.

وتتيح لك أنظمة مثل ويندوز أو macOS حماية مجلد بكلمة مرور حتى لا يتمكن أي شخص يستخدم الكمبيوتر المحمول من إلقاء نظرة خاطفة على تلك الملفات الحساسة.

وإذا احتجت في أي وقت إلى مساعدة في تذكر كلمات المرور، ففكر في هذه الاختيارات في القائمة لأفضل مديري كلمات المرور.

تشفير مجلد ويندوز 10 و 11 برو

إذا كنت تقوم بتشغيل ويندوز 10 برو أو ويندوز 11 برو، فهناك نظام حماية مدمج، على الرغم من أنه ليس الأكثر تميزًا.

يوفر التشفير القياسي لنظام التشغيل ويندوز إمكانية إخفاء الملفات التي تؤدي إلى قفل ملف في حسابك، إذا حاول شخص ما على حساب آخر أو شخص ما نسخ ملفاتك إلى جهاز كمبيوتر آخر الوصول إلى المحتوى الخاص بك، فسيلزمهم معرفة كلمة مرور حسابك (والتي من الأفضل ألا تكون واحدة من أكثر كلمات المرور شيوعًا.

ومع ذلك، سيظل بإمكان أي شخص يستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك وحسابك الوصول.

الخطوة 1: انقر بزر الماوس الأيمن على الملف الذي اخترته وحدد خصائص من القائمة المنسدلة.

الخطوة 2: حدد متقدم.

الخطوة 3: حدد المربع بجوار تشفير المحتويات لتأمين البيانات وحدد موافق.

الخطوة 4: اختر تطبيق، وعندما يُطلب منك ذلك، اختر ما إذا كنت تريد تشفير جميع المجلدات الموجودة في هذا الدليل أو مجرد مجلد المستوى الأعلى.

عندما تقرر ، حدد "موافق".

بناءً على حجم المجلد ومحتوياته، قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يكتمل.

من المؤكد أن الأمر يستحق الانتظار، لأنك ستكون قد اكتسبت أعلى مستوى من الأمان من خلال البيانات المشفرة التي لا يمكن اختراقها للتهديدات الخارجية ولعينيك فقط.

يمكنك معرفة أنه يعمل بواسطة رموز القفل الصغيرة الآن على كل ملف بداخله.

أصبح مجلدك وجميع بياناته محمية بكلمة مرور بواسطة حسابك.

حماية مجلدات ويندوز بكلمة مرور باستخدام 7-Zip

لا توفر إصدارات نظام التشغيل ويندوز التي تأتي قبل ويندوز 10 برو أي حماية لمجلداتك، وحتى خيارات الأمان في ويندوز 10 برو يمكن أن تستخدم بعض التحسينات، بالنسبة لمعظم مستخدمي ويندوز، تتطلب إضافة كلمة مرور إلى مجلد أداة أرشفة تابعة لجهة خارجية أو بعض أشكال برامج الضغط.

تشمل الخيارات 7-Zip، وهي أداة ضغط مفتوحة المصدر متاحة بسهولة مجانًا من المطور الروسي إيغور بافلوف.

إنها تقوم بعمل رائع في حماية بياناتك الأكثر أهمية بكلمة مرور.

المصيد الوحيد لهذه الأداة هو أنه يجب عليك فك ضغط المجلد لتنشيط إجراءات الأمان.

الخطوة 1: انتقل إلى صفحة التنزيل 7-Zip وحدد التنزيل المناسب لك.

يجب على معظم المستخدمين اختيار إصدار Windows 64 بت x64.

بمجرد التنزيل قم بتثبيته كما تفعل مع أي برنامج آخر وتشغيله.

الخطوة 2: حدد موقع المجلد الذي ترغب في حمايته بكلمة مرور داخل واجهة 7-Zip الرئيسية وحدد علامة الإضافة الخضراء في الزاوية العلوية اليسرى للتطبيق.

بدلاً من ذلك اسحب المجلد وأفلته في أي مكان داخل واجهة 7-Zip الرئيسية.

الخطوة 3: تجاهل الجزء الأكبر من الإعدادات المسبقة في النافذة المنبثقة الناتجة، حدد Zip من القائمة المنسدلة بجوار خيار تنسيق الأرشيف مباشرةً لضمان بقاء المجلد متوافقًا مع أجهزة الكمبيوتر بدون تثبيت 7-Zip.

بعد ذلك أدخل كلمة المرور التي تريدها وأعد إدخالها للمجلد في الحقول النصية الموجودة على الجانب الأيمن من النافذة.

حدد الزر "موافق" عند الانتهاء واسمح للأداة المساعدة بإنشاء نسخة مكررة مضغوطة ومشفرة من المجلد الذي ترغب في حمايته بكلمة مرور.

الخطوة 4: بمجرد إنشاء ملف مضغوط محمي بكلمة مرور، اختبره للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح من خلال محاولة الوصول إلى أي محتوى موجود بداخله.

بمجرد أن تعرف أنه محمي، احذف المجلد الأصلي بحيث لا يمكن تحديد موقعه مرة أخرى.

ليست هناك حاجة إلى وجود مثيلين من نفس البيانات ، خاصة وأن المجلد الأصلي سيظل غير محمي.

إضافة حماية بكلمة مرور للمجلدات في macOS

مثل معظم إصدارات Windows ، يفتقر macOS من Apple إلى القدرة الأصلية على إضافة حماية بكلمة مرور إلى المجلدات.

ومع ذلك ما تخسره في الراحة فإنك تكتسب بالتأكيد في الأمان - لا تنس برامج مكافحة الفيروسات.

ستتطلب إضافة كلمة مرور بدائية إنشاء صورة قرص مشفرة من خلال أداة القرص الأصلية لنظام التشغيل - وهو تطبيق يتم تثبيته مسبقًا على جميع أجهزة Mac تقريبًا.

بمجرد إنشائه، ستتمكن من الوصول إلى المجلد كقرص افتراضي موصول، سيسمح لك بتحرير المحتوى وإضافته وحذفه بعد إدخال كلمة مرور معينة.

ستصبح أي تغييرات تجريها أثناء تحميل القرص تلقائيًا مشفرة ومحمية بكلمة مرور عند سحب القرص إلى سلة المهملات.

الخطوة 1: حدد Disk Utility من مجلد التطبيقات.

يمكنك أيضًا استخدام Spotlight للبحث عنه.

افتح التطبيق.

الخطوة 2: بعد فتح التطبيق حدد ملف.

اختر صورة جديدة من القائمة الناتجة، ثم حدد صورة من المجلد.

يمكنك العثور على الملف الذي يحتاج إلى حماية بكلمة مرور، حدده ثم اختر فتح.

الخطوة 3: بمجرد وضع علامة على المجلد الذي يحتاج إلى الحماية وتسميته، انقر فوق قراءة / كتابة من القائمة المنسدلة ضمن تنسيق الصورة.

سترى قائمة منسدلة أخرى ضمن التشفير.

اختر تشفير 128 بت AES.

الخطوة 4: أدخل كلمة المرور الخاصة بك وتحقق منها في الحقول المفتوحة.

حدد اختيار، ثم حفظ.

ستخبرك Disk Utility عند الانتهاء من إنشاء الصورة بحماية كلمة المرور.

الخطوة 5: ستحتاج إلى التأكد من أنك قمت بحماية صورتك بشكل مناسب.

حاول فتح الصورة.

يجب أن تحصل على تعليمات لوضع كلمة مرور.

أدخل كلمة المرور وحدد موافق.

الخطوة 6: يجب عليك بعد ذلك وضع المجلد الأصلي في سلة المهملات ثم إفراغ مجلد سلة المهملات لمنع أي شخص من فتحه.