شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن الصلاة فى الفضاء.. طرق تحديد القبلة بين الرواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد في الفضاء عدد من الرواد بشكل دورى ومستمر، حيث يمكث رائد الفضاء مدة من الوقت في المحطة الفضائية الدولية لإجراء تجارب بها على مدى أشهر ثم يعود إلى الأرض ويأتي غيره، ومن بين الرواد يوجد مسلمون، يحتاجون لأداء صلاتهم في هذه البيئة المميزة من انعدام الجاذبية وظروف الدوران حول الأرض بسرعة تجعل من الصعب تحديد القبلة، لذلك نرصد لك تفاصيل القيام بذلك وفقا لما جاء من مبادرات سابقة لحل المشكلة.



كيف أقيمت أول صلاة في محطة الفضاء الدولية؟ كيف أقيمت أول صلاة في محطة الفضاء الدولية؟ أقام الشيخ مظفر شكور، وهو أول ماليزي يخرج إلى الفضاء في رحلة مدتها عشرة أيام في 2007، أول صلاة على متن محطة الفضاء الدولية، وكانت رحلته لإجراء تجارب على متن محطة الفضاء الدولية تتعلق بخصائص ونمو خلايا سرطان الكبد وسرطان الدم.

ووفقا لما ذكره موقع "weird"، أصدر مجلس الفتوى الإسلامي الوطني في ماليزيا إرشادات خاصة لتوجيه ممارساته وممارسات رواد الفضاء المسلمين في المستقبل، حيث تم إعفاؤه من واجب محاولة الركوع أثناء الصلاة، وهو إنجاز صعب في انعدام الجاذبية.

أما بشأن القبلة، فكان قرارهم هو تحديد القبلة "بناءً على ما هو ممكن" بالنسبة لرائد الفضاء من مواجهة مكة خلال الصلاة، وهناك مدرستان فكريتان مختلفتان لتحديد القبلة: طريقة الدائرة الكبرى شائعة الاستخدام، وطريقة خط الاتجاه الأقل شيوعًا.

يُظهر النظر إلى خريطة مسطحة باستخدام أي إسقاط قياسي أن خطًا متجهًا، مأخوذ من مركز جونسون للفضاء في هيوستن إلى مكة، على سبيل المثال، يمتد من الشرق إلى الجنوب الشرقي، وتشير الأرقام أيضًا إلى ذلك، حيث يقع مركز الفضاء في شمال وغرب الكعبة، لذا فإن أي رحلة إلى المدينة المقدسة يجب أن تكون بطبيعة الحال إلى الجنوب الشرقي.

وهناك أيضا طريقة الدائرة الكبيرة، أقصر مسافة بين نقطتين على كرة، بين هيوستن ومكة تنحرف في البداية إلى الشمال الشرقي، ثم تنحرف جنوبًا إلى شبه الجزيرة السعودية.

عرف العلماء المسلمون منذ القرن التاسع الميلادي أن الطريق الدائري الكبير يوفر أقصر طريق إلى مكة من أي مكان في العالم، وهذه الطريقة هي أصل كل بوصلة القبلة على الإنترنت تقريبًا.

لكن كيف يتم ذلك في الفضاء؟ من الناحية الحسابية، احتاج شكور إلى وضع محطة الفضاء الدولية ومكة على نفس المجال الخيالي، إما عن طريق مقارنة المكان على الأرض مباشرة أسفل محطة الفضاء الدولية مع الكعبة الحقيقية، أو عن طريق الإسقاط الخاص بالكعبة المشرفة في الفضاء.



ماذا جاء بإصدار الشؤون الإسلامية الإماراتى؟ ماذا جاء بإصدار الشؤون الإسلامية الإماراتى؟ انطلقت مبادرة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيرى فى دبي، التى أطلقت إصداراً يعد الأول من نوعه فى هذا التخصص يتولى تقدير مواقيت الصلاة والصيام لرواد محطة الفضاء الدولية، وذلك منذ عام 2019، حيث كان هزاع المنصورى، أول رائد فضاء إماراتى يتزود بتوجيهات للصوم والصلاة فى محطة الفضاء الدولية.

وأشارت التوجيهات للمنصورى بوجوب الصلاة تبعاً لما يوافق أوقات الصلاة مع مكة المكرمة، قبلة المسلمين فى العالم.

وشكل أداء الصلاة تحدياً آخر للمنصورى الذى تعين عليه الاتجاه ناحية القبلة، وهو أمر شاق ضمن بيئة الفضاء معدومة الجاذبية، لذا فقد نصت الإرشادات بوجوب مواجهة كوكب الأرض أثناء الصلاة.

وجدير بالذكر أن الرائد الإماراتى سلطان النيادى يتواجد الآن بمحطة الفضاء الدولية خلال شهر رمضان وستستمر رحلته لمدة 6 أشهر من انطلاقه في بداية مارس.