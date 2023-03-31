شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 21 إيموجى جديد أصبح متوفرا على أيفون.. أبرزها القلب البينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف الخبراء ايموجى وجه مهتز، رمز Wi-Fi، قنديل البحر وقلوب ملونة مختلفة منها القلب البينك الذى طلبه المستخدمين، وذلك من بين 21 رمز تعبيري جديد متوفر على أجهزة أبل مع آخر تحديث لنظام iOS.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هناك رمز تعبيري "القلب البينك" مطلوب بشدة، وهو واحد من ثلاثة قلوب جديدة مدرجة في الإصدار، جنبًا إلى جنب مع الأشكال المختلفة باللونين الأزرق الفاتح والرمادي، ووفي الوقت نفسه، يمكن استخدام تعبير "اهتزاز الوجه" في ردود الفعل الصدمية أو للإشارة إلى الحركة المفرطة، كما يحدث أثناء الزلزال.

وتشمل الإضافات الأخرى جراب البازلاء، والزنجبيل، وجناح الملاك والحمار، وتم تضمين الرموز التعبيرية في iOS 16.4، تحديث برامج Apple الجديد، والمتوفر الآن لإصدارات iPhone من iPhone 8 والأحدث.

وافق Emojipedia، وهو جزء من Unicode Consortium، البنك المركزي لجميع الرموز التعبيرية المعتمدة، على إصدار الرموز التعبيرية الجديد، المسمى 15.0.

وتطبق الشركات إصدارات مبسطة من التصميمات على أنظمة التشغيل الخاصة بها، بما في ذلك Apple و Google و Meta، التي بدأت في طرح تصميماتها الجديدة على Facebook.

على الرغم من كون الوجوه من بين الرموز التعبيرية الأكثر استخدامًا، فإن الإيموجي الجديد الوحيد للوجه في هذا الإصدار هو "هز الوجه".

هناك أيضًا "يد دافعة" في مجموعة من الألوان، الأصفر ودرجات ألوان مختلفة للبشرة، إما مواجهة لليمين أو لليسار.