شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين وضع Siri وChatGPT على هاتف iPhone؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح اختصار جديد لمستخدمي أبل استبدال Siri ببرنامج AI الثوري ChatGPT على أجهزة iPhone و iPad، وتعمل هذه التقنية على تحديث Siri بشكل فعال مع القوة الكاملة لروبوت الدردشة، مما يمنحه القدرة على إملاء رسائل البريد الإلكتروني، واقتراح الوصفات وحتى كتابة كلمات الأغاني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل " البريطانية، سيستمر الجهاز في الاستجابة باستخدام صوت أبل، لكنه يعتمد على خوارزميات chatbot ولم يعد محدودًا في الطول.

يمكن فقط للأشخاص الذين لديهم إصدار مطور متميز من ChatGPT أن يكونوا قادرين على استبدال Siri الخاص بهم بنموذج AI.



خطوات استبدال Siri بـ ChatGPT خطوات استبدال Siri بـ ChatGPT تم تصميم الاختصار بواسطة منشئ برامج الذكاء الاصطناعي Wrigley McKay، وبمجرد التمكين، ما عليك سوى الضغط على الشاشة، ثم التحدث إلى ChatGPT كما لو كنت تتحدث إلى Siri.

وقال ماكاي في كتابته على Twitter: "لقد أنشأت اختصارًا لنظام iOS يسمح لك باستبدال Siri بـ ChatGPT، ويتيح لك استخدام الاختصار الحصول على ردود منطوقة من ChatGPT.

ويمكنك تمكينه عن طريق الضغط على الشاشة، أو سؤال Siri، "مرحبًا GPT"، ويعد تمكين الاختصار أمرًا بسيطًا، ما عليك سوى اتباع الاختصار على جهاز iPhone أو iPad.

وستحتاج على الشاشة، تحديد "الحصول على اختصار"، ثم "فتح في الاختصارات".

ستتم مطالبتك بعد ذلك بإضافة مفتاح OpenAI API الخاص بك، يمكنك العثور عليها إذا كان لديك حساب OpenAI.

وتستغرق الردود أحيانًا بضع ثوانٍ، لكنها عمومًا تقترب من سرعة Siri نفسها.

وفقًا لشركة التحليلات LikeWeb ، بلغ متوسط عدد مستخدمي ChatGPT حوالى 13 مليون مستخدم يوميًا في يناير، مما يجعله تطبيق الإنترنت الأسرع نموًا على الإطلاق.