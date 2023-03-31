شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب قد تضيف 15 مدة إضافية جديدة للرسائل القابلة للاختفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوفر واتساب تطبيق المراسلة الفورية الشهير المملوك من قبل ميتا عبر منصات متعددة، حيث قدم في عام 2020 ميزة الرسائل المختفية التي تتيح للمستخدمين ضمان عدم حفظ رسائلهم على النظام الأساسي إلى الأبد.

وتخطط الشركة لتحديث هذه الميزة بخيارات جديدة للمدة لمساعدة المستخدمين في الحصول على مزيد من التحكم والمرونة في رسائلهم.

وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، تم رصد هذه الميزة الجديدة لتكون قيد التطوير في آخر تحديث تجريبي لـ واتساب ديسك توب.

من المتوقع أن تصل هذه القدرة للميزة مع التحديث القادم.





كيف تعمل خيارات المدة الجديدة للرسائل القابلة الاختفاء؟

تعمل ميزة الرسائل المختفية في واتساب على إزالة الرسائل المحددة تلقائيًا بعد مدة معينة.

تعمل هذه الميزة على تحسين خصوصية محادثاتك من خلال ضمان عدم تخزين الرسائل بشكل دائم على الخادم أو جهاز المستلم.

حاليًا، يدعم واتساب ثلاث فترات فقط لاختفاء الرسائل.

يتضمن ذلك - 24 ساعة و 7 أيام و 90 يومًا.

لكن واتساب يعمل على عدة فترات جديدة لإخفاء الرسائل.

ستتوفر هذه الخيارات الجديدة ضمن قائمة "المزيد من الخيارات".

ستمكّن هذه الإمكانية الجديدة المستخدمين من تعيين 15 فترة زمنية مختلفة للرسائل المختفية والتي ستتضمن - سنة واحدة ، 180 يومًا ، 60 يومًا ، 30 يومًا ، 21 يومًا ، 14 يومًا ، 6 أيام ، 5 أيام ، 4 أيام ، 3 أيام ، 2 أيام و 12 ساعة و 6 ساعات و 3 ساعات وساعة واحدة.

تم اكتشاف القدرة الجديدة على إخفاء الرسائل على عميل ويندوز ديسك توب التجريبي الخاص بـ "واتساب".

لكن لم يتمكن التقرير من تأكيد ما إذا كانت هذه المدد الجديدة ستكون متاحة في الإصدارات التجريبية لنظامي التشغيل iOS و Android أيضًا.





كيف ستساعد هذه الفترات الجديدة المستخدمين؟

ستساعد خيارات المدة الإضافية للرسائل المختفية المستخدمين على التحكم بشكل أكبر في الرسائل التي يرسلونها ويستقبلونها.