شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تطلق ميزة تتيح استخدام آيفون للتحكم فى الألعاب على جهاز التليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Netflix على ميزة تتيح لك استخدام جهاز iPhone للتحكم في الألعاب على جهاز التلفزيون الخاص بك، وفقًا لتقرير جديد من Bloomberg .

وصرحت Netflix مؤخرًا أنها تريد جعل ألعابها "قابلة للتشغيل على كل جهاز Netflix لديك"، وقد تكون القدرة على استخدام جهاز iPhone الخاص بك لتشغيل الألعاب التلفزيونية إحدى الطرق للمساعدة في هذه المهمة، وفقا لتقرير theverge.

ووفقًا للتقرير، يبدو أن تطبيق iOS يحتوي على رمز يقول: "تحتاج اللعبة على جهاز التلفزيون إلى وحدة تحكم لتشغيلها، هل تريد استخدام هذا الهاتف كوحدة تحكم في الألعاب؟ "

وأطلقت Netflix لأول مرة خدمة ألعاب الهاتف المحمول في أواخر عام 2021، وقالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها أصدرت 55 لعبة حتى الآن مع 40 لعبة أخرى من المقرر طرحها هذا العام، لكن هذه الألعاب قابلة للعب فقط على أجهزة iOS وAndroid - فهي غير متوفرة على شاشات مثل أجهزة التلفزيون أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وقد يكون استخدام هاتفك كوحدة تحكم طريقة تتجنب Netflix بها إطلاق وحدة تحكم مخصصة للألعاب، مثلما فعلت Google لخدمة Stadia التي لم تعد موجودة الآن، وقالت Netflix أيضًا هذا الشهر إن العمل على خدمة الألعاب السحابية "قيد التنفيذ" بعد أن أعلنت الشركة لأول مرة أنها "تستكشف بجدية" المشروع في عام 2022، وربما ستتمكن من استخدام هاتفك للتحكم في الألعاب السحابية من تلك الخدمة.