تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Meizu 20 بمعالج Snapdragon 8 Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف اليوم بشكل رسمي عن سلسلة هواتف Meizu 20، التي تتميز بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام.

تتضمن سلسلة هواتف Meizu الجديدة الإصدار الرئيسي مع إصدار Meizu 20 Pro، على أن يتميز الهاتفين بشاشة E6 AMOLED، ويأتي Meizu 20 بحجم شاشة 6.5 إنش ومعدل تحديث 144Hz، بينما يأتي إصدار Pro بحجم 6.81 إنش، ومعدل تحديث تكيفي 120Hz، بدقة عرض 2K.

كما تدعم الشاشات تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، ونسبة سطوع 1800 nit، وتقنية HDR10، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، ويضم طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus.

أيضاً ينطلق هاتفي Meizu 20 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، على أن ينطلق إصدار Meizu 20 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل.

بينما يأتي Meizu 20 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، وتأتي كاميرة السيلفي في الهاتفين بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتفي Meizu 20 رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0، كما يأتي الهاتف بنظام تبريد.

أيضاً ينطلق Meizu 20 بقدرة بطارية 4700 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، بينما يأتي إصدار Pro بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

وتدعم سلسلة Meizu 20 اثنان من شرائح 5G، وتقنية WiFi-7، والبلوتوث، وNFC، مع مكبرات صوتية ستريو، وتنطلق الهواتف بعدد 4 من الإختيارات في الألوان.

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