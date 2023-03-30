شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 56 قمراً صناعياً من Starlink والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة سبيس إكس مجموعة كبيرة أخرى من أقمارها الصناعية للإنترنت Starlink إلى المدار، وهبط الصاروخ العائد على متن سفينة في البحر.

انطلق صاروخ SpaceX Falcon 9 المغطى بـ 56 قمراً صناعياً من Starlink من محطة Cape Canaveral Space Force في فلوريدا اليوم، وفقاً لموقع space.

عادت المرحلة الأولى من فالكون 9 إلى الأرض كما هو مخطط لها، حيث وصلت إلى هبوط عمودي على متن طائرة سبيس إكس، بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق، وكان هذا هو الإطلاق الرابع والهبوط لهذا المعزز.

في غضون ذلك، استمرت المرحلة العليا من فالكون 9 في سحب أقمار ستارلينك الصناعية إلى مدار أرضي منخفض (LEO).

نشرت جميع الأقمار الصناعية البالغ عددها 56 كما هو مخطط لها بعد 65 دقيقة من الإقلاع، وأكدت SpaceX عبر Twitter.

كان إطلاق اليوم هو الحادي والعشرون لـ SpaceX في عام 2023 واليوم الحادي عشر هذا العام مخصص بشكل أساسي لبناء كوكبة Starlink ذات النطاق العريض للشركة.

قام SpaceX الآن برفع أكثر من 4200 من الأقمار الصناعية Starlink بشكل عام، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية ومتعقب الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل.

ستستمر هذه الأرقام في النمو بعيدًا في المستقبل؛ حيث تمتلك شركة Elon Musk الإذن بنشر 12000 قمر صناعي من Starlink في المدار الأرضي المنخفض وقد تقدمت بطلب للحصول على إذن للحصول على 30000 قمر آخر علاوة على ذلك.