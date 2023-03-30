تكنولوجيا: وان بلس تدعم هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite القادم بمعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث وان بلس القادم في 4 من أبريل للإعلان الرسمي عن هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite، ولقد أكدت الشركة بشكل رسمي على دعم هذا الإصدار بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة، ورقاقة معالج Snapdragon 695.

شاركت وان بلس عدد من الإعلانات التشويقية التي تكشف عن مواصفات إصدارها المتوسط المرتقب Nord CE 3 Lite.

ولقد أكدت الشركة مؤخراً على دعم الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع تكبير lossless حتى 3 مرات.

ولقد أكدت تفاصيل جديدة على أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما قدم رئيس شركة وان بلس “Liu” تفاصيل أخرى حول هاتف Nord CE 3 Lite الذي يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.72 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.

أيضاً تؤكد الصور الرسمية على أن الهاتف يضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 695.

وينطلق الهاتف بواجهة OxygenOS 13.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأخضر والرمادي.

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