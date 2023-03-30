تكنولوجيا: هاتف Vivo Y78 Plus يظهر في منصة 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمد هاتف Vivo Y78 Plus في منصة 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.

تستعد شركة Vivo لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف الذكية Vivo Y78 Plus، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات 3C بنموذج رقم V227A، وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات TENAA، والتي أكدت على أن الهاتف يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

من جانب أخر لم تقدم التسريبات التي جاءت حتى الآن تفاصيل أكثر حول مواصفات هاتف Y78 Plus، إلا أن التسريبات تشير إلى أن هذا الإصدار سينطلق بشكل حصري في السوق الصيني، على أن تقدم الشركة هاتف Y78 للأسواق العالمية بمواصفات أقل.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى خطط Vivo لإطلاق هاتف Vivo Y78 Plus بشكل رسمي في حدث يعقد خلال الأسابيع المقبلة.

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