تكنولوجيا: Oppo تطلق هاتف Oppo A1x في السوق الصيني برقاقة Dimensity 700

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo مؤخراً عن هاتف Oppo A1x منخفض التكلفة الذي يضم رقاقة معالج Dimensity 700، وينطلق بسعر يبدأ من 220 دولار.

يتميز هاتف Oppo A1x بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+ أو بدقة 1612 في 720 بيكسل، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، كما تدعم الشاشة سطوع 600 nit، وتغطية من ألوان sRGB بنسبة 100%.

من جانب أخر يأتي الهاتف بمعالج Dimensity 700، وذاكرة عشوائية LPDDR4x، وسعة تخزين UFS 2.2، كما ينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 12 وواجهة ColorOS 12.

كما يأتي هاتف Oppo A1x بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في MicroSD، كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات، مع منفذ USB C، أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، كما ينطلق بقدرة شحن 10W، ويتوفر النموذج الرئيسي من هاتف Oppo A1x بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 220 دولار.

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