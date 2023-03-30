تكنولوجيا: HP تقدم مجموعة طابعات صديقة للبيئة تقلل استخدام الطاقة بنسبة 30 بالمائة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HP العملاقة عن تحديث مجموعة طابعتها Color LaserJet مع التركيز على تقليل استهلاك الطاقة والنفايات المادية. وتعد الشركة بأن هذه الطابعات تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 27 بالمائة، بينما تم تقليل مكونات العبوات البلاستيكية بنسبة 78 بالمائة.

يرجع الانخفاض في استخدام الطاقة إلى مسحوق حبر الليزر TerraJet المملوك للشركة، والذي تقول HP إنه مصمم لتوفير أقصى قدر من الاستدامة. يوفر HP TerraJet المصاحب لهذه الطابعات بصمة كربونية أقل من سابقاتها ولكنه يتيح زيادة بنسبة 20 بالمائة في الألوان القابلة للطباعة.

تقول HP أيضًا أن هذه الطابعات قد أعيد تصميمها لتكون سريعة، لذا توقع زيادة بنسبة 25 بالمائة في وتيرة عند عمل المطبوعات.

تنقسم هذه الطابعات إلى فئتين؛ طابعة HP Color LaserJet 4200/4300 للشركات الصغيرة والعاملين عن بُعد. وهي توفر تصميمًا مضغوطًا (على الرغم من أنها ليست صغيرة مثل بعض طابعات الليزر من HP)، وطباعة ملونة على الوجهين، ومسح ضوئي للألوان على الوجهين، وأدوات HP Wolf Security تم تكوينها مسبقًا خارج الصندوق ولوحة HP Smart Admin Dashboard لإجراء التعديلات على الجهاز.

ومن ناحية أخرى، فإن طابعة HP Color LaserJet Enterprise 5000/6000 مخصصة لبيئات المكاتب المزدحمة مع احتياجات الطباعة اليومية الهائلة. يمكنك في الواقع إجراء بعض التحرير الخفيف على المستندات القابلة للطباعة مباشرة من الجهاز نفسه، بدون جهاز كمبيوتر. تتيح لك الشاشة التي تعمل باللمس وأدوات التحكم التناظرية التمييز والتنقيح والترميز، وتقول HP أن هذه الطابعات توفر “أسرع سرعات لنفث الليزر A4”.

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