تكنولوجيا: تسريبات تستعرض بعض من تفاصيل مواصفات هاتف Oppo Find N3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Oppo Find N3، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط الشركة لدعم هذا الإصدار برقاقة Snapdragon 8 Gen 2.

بدأت شركة Oppo في تطوير إصدار جديد من هواتف الشركة القابلة للطي، ولقد قدمت أحدث التسريبات بعض التفاصيل حول مواصفات هاتف Find N3 المرتقب.

ومن المقرر أن يضم هاتف Find N3 شاشة بحجم 8 إنش بدقة 2268 في 2440 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي باثنان من كاميرات السيلفي، حيث تضم الشاشة في الغطاء الخارجي كاميرة سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل، بينما تضم الشاشة الداخلية كاميرة السيلفي الثانية بدقة 32 ميجا بيكسل.

من جانب أخر تضم الكاميرة الخلفية مستشعر Sony IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، والذي يدعم التثبيت البصري، مع مستشعر IMX581 بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، كما يأتي بقدرة بطارية 4805 mAh، أيضاً من المتوقع أن تقدم Oppo هذا الإصدار بتصميم فائق النحافة.

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