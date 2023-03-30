شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "تنبيهات الحرارة" الجديدة من جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح جوجل ميزة جديدة في محرك البحث الخاص بها تهدف إلى مساعدة الأشخاص على البقاء بأمان أثناء موجات الحر الشديدة، تُعرف هذه الميزة باسم " تنبيهات الحرارة "ستزود المستخدمين بمعلومات عن كيفية الحفاظ على سلامتهم أثناء الحرارة الشديدة.

وأعلنت الشركة في منشور مدونة، قائلة إن الميزة الجديدة جزء من جهودها الأوسع للمساعدة الأشخاص في الوصول إلى معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب حول مواضيع مهمة.

وسيتم تشغيل التنبيهات عندما تصل درجة الحرارة المحلية إلى حد معين، وستظهر في أعلى صفحة نتائج البحث للاستعلامات ذات الصلة.

ولعدة سنوات كانت جوجل ترسل تنبيهات للكوارث الطبيعية مثل حرائق الغابات والزلازل والأعاصير وغيرها، وسوف تتوسع لتشمل موجات الحر.

وفقًا للشركة، يتم تقديم هذه الميزة الجديدة بسبب زيادة الاهتمام بالبحث العالمي عن موجات الحرارة، والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في يونيو 2022.

وعندما يبحث المستخدمون عن معلومات تتعلق بالحرارة الشديدة، ستعرض جوجل تنبيهًا بالحرارة يوفر معلومات حول متى من المتوقع أن تبدأ موجة الحر وتنتهي.

ويمكن أن تكون هذه المعلومات مفيدة للغاية للأشخاص الذين يرغبون في التخطيط لأنشطتهم في الهواء الطلق أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الآثار الضارة للحرارة الشديدة.

وبالإضافة إلى تاريخي البدء والانتهاء المتوقعين لموجة حر، يوفر تنبيه الحرارة من جوجل أيضًا نصائح مفيدة حول كيفية الحفاظ على البرودة أثناء الحرارة الشديدة، قد تتضمن هذه النصائح أشياء مثل البقاء في الداخل في المباني المكيفة، وشرب الكثير من الماء، وارتداء ملابس فضفاضة وذات ألوان فاتحة، وتجنب النشاط البدني الشاق خلال أكثر فترات اليوم حرارة.

ومن خلال تقديم هذه النصائح، تهدف جوجل إلى مساعدة الأشخاص في البقاء آمنين وتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالحرارة.

ودخلت جوجل في شراكة مع Global Heat Health Information Network لضمان أن المعلومات التي تقدمها في تنبيهات الحرارة دقيقة ومحدثة.

وتؤكد هذه الشراكة على أهمية المعلومات الدقيقة عند حماية الصحة العامة أثناء الظواهر الجوية الشديدة.

ومن خلال العمل مع خبراء في هذا المجال، يمكن لـ جوجل تزويد المستخدمين بأكثر المعلومات الموثوقة الممكنة ، والتي يمكن أن تساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية البقاء بأمان أثناء موجة الحر.

وسيتم طرح تنبيهات الحرارة الجديدة في الأشهر المقبلة، وتتوسع ميزة Tree Canopy من جوجل لتشمل المزيد من المناطق

وأعلنت جوجل عن توسيع أداتها، Tree Canopy، التي تدمج الذكاء الاصطناعي والصور الجوية لمساعدة المدن على تحليل تغطية الأشجار الحالية وتحسين برامج الغابات الحضرية.

الأداة متاحة الآن في ما يقرب من 350 مدينة حول العالم ، بما في ذلك أتلانتا وبالتيمور وبوينس آيرس ولشبونة ومكسيكو سيتي وباريس وسيدني وتورنتو وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم جوجل توسيع الأداة لتشمل آلاف المدن الأخرى في العام المقبل.