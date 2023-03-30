تكنولوجيا: قد يتم لعب ألعاب Netflix Game على شاشات التلفزيون باستخدام هاتف آيفون كوحدة تحكم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في عام 2021، قامت شركة نتفليكس بأخذ بخطوة مفاجئة، حيث قامت بدمج ألعاب الهاتف المحمول في نظامها الأساسي. كانت Netflix Games خدمة ألعاب جديدة أطلقتها نتفليكس تتيح للمشتركين الوصول إلى الألعاب وتشغيلها مباشرةً داخل تطبيق نتفليكس.

واعتبارًا من الآن، تقدم الخدمة مجموعة مختارة من الألعاب المحمولة، والتي يمكن لعبها على كل من أجهزة iOS و Android. وتأتي الألعاب مضمنة في اشتراك نتفليكس، ولا توجد تكلفة إضافية لتشغيلها.

وحتى بعد مرور عام ونصف، لا تزال الخدمة في مراحلها الأولى، ويبقى أن نرى إلى أي مدى ستوسع نتفليكس الألعاب وما إذا كانت ستشمل في النهاية ألعاب أجهزة الكونسول أو الحاسب الشخصي. ومع ذلك، وفقًا لأحدث التقارير، يبدو أن عشاق ألعاب نتفليكس سيكونون قادرين على استخدام أجهزة آيفون الخاصة بهم لتشغيل الألعاب على أجهزة التلفزيون الخاصة بهم.

فقد اكتشف المصدر MacRumors مقتطفًا من التعليمات البرمجية يشير إلى وظيفة السماح للمستخدم باختيار هاتف آيفون الخاص به كوحدة تحكم لتطبيق Netflix TV. جدير بالذكر أن ألعاب نتفليكس متوفرة حتى الآن فقط على أجهزة iOS و Android، وليس على التطبيقات القائمة على التلفزيون.

وقد تعني هذه الخطوة أن الشركة قد تتطلع إلى إطلاق ألعاب جديدة.

المصدر

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