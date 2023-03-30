تكنولوجيا: الإعلان عن Insta360 Flow: مُثبِّت للهاتف الذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي مع عصا سيلفي مدمجة وحامل ثلاثي القوائم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة الكاميرا الشهيرة Insta360 اليوم عن Insta360 Flow؛ وهو مثبت للهواتف الذكية لتتبع الذكاء الاصطناعي مع ثبات انحراف ثلاثي المحاور لمنشئي المحتوى.

تم الإعلان عنها كأداة لإنشاء محتوى الهاتف الذكي متعدد الإمكانات والتي تأتي مع عصا سيلفي مدمجة وحامل ثلاثي القوائم وحذاء بارد.

يتميز Insta360 Flow بثبات ميكانيكي للحصول على لقطات خالية من الاهتزاز ويستخدم Insta360’s Deep Track 3.0، مما يسمح له بمتابعة الأهداف في الوقت الفعلي وإطار اللقطات تلقائيًا للمبدعين.

وتسمح ميزة Deep Track 3.0 لتحديد هوية الشخص في لـ Insta360 Flow بمواصلة تتبع الشخص نفسه طوال التسجيل حتى إذا تم حظره من العرض، بينما يتيح تتبع All-Angle Tracking متابعة التتبع عندما يتغير شكل الهدف.

من ناحية أخرى، يستمر تتبع الاسترداد في تتبع الهدف عن طريق التصغير أو اتباع الاتجاه الذي يتحرك فيه عندما يكون خارج الإطار. هناك أيضًا وضع مباشر للتتبع في مكالمات الفيديو أو البث المباشر. وهو يدعم تطبيقات مثل FaceTime و Instagram و TikTok.

يدعم Insta360 Flow أيضًا التحكم بالإيماءات، مما يسمح للمبدعين باستخدامه كحامل ثلاثي القوائم وبدء التتبع بدون استخدام اليدين، مما يلغي الحاجة إلى توجيه الكاميرا أو الضغط على زر.

يمكن أن يمتد حامل ثلاثي القوائم المدمج بـ Insta360 Flow حتى 80 مم (3.14 بوصة) ويبلغ قطره الممتد 187.6 مم (7.38 بوصة). ومع ذلك، فإن عود عصا السيلفي يمتد حتى 215 مم (8.46 بوصة)، كما أنه مزود بمأخذ بارد مدمج بحيث يمكنك إضافة ميكروفون للحصول على صوت أفضل.

وتقول Insta360 أن Flow يتكشف في حركة واحدة فقط من خلال آلية النشر السريع المكونة من خطوة واحدة، ويمكنك إرفاق هاتفك الذكي به عبر مشبك الهاتف المغناطيسي المرفق.

تتميز الأداة أيضًا بعجلة ذكية بتصميم بسيط، مما يسمح للمبدعين بالوصول بسرعة إلى وظائف البث المختلفة. يتيح لك التمرير على عجلة SmartWheel التبديل بين أربعة أوضاع رئيسية؛ تلقائي ومتابعة ومتابعة شاملة و FPV.

يقوم الوضع التلقائي بضبط إعدادات gimbal تلقائيًا بناءً على حركات المستخدم من أجل “لقطات مضمونة خالية من الاهتزاز”، والتي تقول شركة الكاميرا إنها مثالية للمبتدئين. ومن ناحية أخرى، يستهدف وضع FPV المبدعين المغامرين ويمكن استخدامه لتدوير هاتفك الذكي لمحاكاة حركات تشبه حركات الطائرات بدون طيار FPV، مثل لفة الأسطوانة.

تشمل أوضاع التصوير الأخرى Panorama و TimeShift و Motion Timelapse و Dolly Zoom. هناك أيضًا وضع هوب لعشاق كرة السلة. يستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع كرة السلة والطوق للتعرف على وقت صنع السلة وحفظ النقاط البارزة كمقاطع فردية لسهولة التحرير في بكرة.

يتوافق Flow مع الهواتف التي يبلغ سمكها 6.9-10 مم وعرض 64-84 مم ويزن 130-300 جم. كما ان لديه اتصال Bluetooth 5.0 ويعمل مع كل من أجهزة Android و iOS.

يأتي Insta360 Flow باللون الرمادي والأبيض، وسيتم طرحه للبيع في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان في وقت لاحق اليوم من خلال موقع Insta360 الرسمي وأمازون. يبلغ سعره 159.99 دولارًا، مع حزمة البيع بالتجزئة بما في ذلك مشبك الهاتف المغناطيسي، وحقيبة واقية، وكابل شحن من النوع C إلى النوع A.

المصدر

اعلان





