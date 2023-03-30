تكنولوجيا: Vivo قد تدمج iQOO ضمن أعمالها الرئيسية لخفض التكاليف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Vivo للتو عن دمج علامتها التجارية الفرعية iQOO ضمن أعمالها الرئيسية من أجل تقليل تكاليف التشغيل وتعزيز الكفاءة. وتعتبر هذه طريقة أخرى على الأغلب للقول بأن الشركة تسرح بعض موظفيها.

تشترك Vivo و iQOO في البحث والتطوير وسلسلة التوريد وكل الموارد تقريبًا، باستثناء بعض قنوات التسويق والتوزيع. حتى ان هواتف الذكية iQOO الذكية تعمل على تشغيل نفس البرنامج مثل هواتف vivo. ومع ذلك، كانت استراتيجيات التجارة الإلكترونية والتخطيط والاستهداف الإعلامي وحدة منفصلة في هذه النقطة.

ستحول الخطوة الجديدة iQOO إلى تشكيلة منتظمة ضمن محفظة Vivo، وبحسب ما ورد تفكر إدارة Vivo في إغلاق متاجر iQOO المستقلة وعداداتها أيضًا.

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