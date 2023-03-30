شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا وبوينج تكشفان عن موعد جديد لأول رحلة مأهولة بطائرة ستارلاينر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت وكالة ناسا وبوينج تأملان في إجراء أول رحلة مأهولة للمركبة الفضائية ستارلاينر الشهر المقبل، لكن أعلنا أن المهمة لن تتم قبل يوم الجمعة 21 يوليو.

وقالت بوينج في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت: "بينما اكتمل بناء مركبة ستارلاينر الفضائية، يلزم وقت إضافي لإنهاء أعمال التحقق والتحقق من الصحة قبل الرحلة الأولى للنظام مع وجود طاقم على متنها ، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

وسيضم طاقم رحلة CST-100 Starliner القادمة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) رواد فضاء ناسا سوني ويليامز وباري ويلمور، مع إطلاقهما على صاروخ United Launch Alliance Atlas V من كيب كانافيرال في فلوريدا.

والهدف من المهمة القادمة هو اختبار القدرات الشاملة لنظام Starliner مع وجود طاقم على متنه، بما في ذلك كل شيء من إطلاق الصواريخ إلى الهبوط والانتعاش.

وقالت وكالة الفضاء: "بعد رحلة تجريبية ناجحة، ستعمل بوينج على الانتهاء من الاستعداد التشغيلي لمهام ما بعد التصديق، وستبدأ ناسا العملية النهائية لاعتماد المركبة الفضائية ستارلاينر وأنظمة المهام المنتظمة المأهولة إلى المحطة الفضائية"

وكانت المراحل الأولى من تطوير Starliner محفوفة بالمشاكل، حيث انتهت رحلتها الأولى في ديسمبر 2019 بالفشل بسبب عدد كبير من المشاكل الفنية، ومع ذلك، بعد الكثير من العمل رست مركبة ستارلاينر غير المأهولة بنجاح بمحطة الفضاء الدولية في مايو من العام الماضي، مما مهد الطريق لرحلة الطاقم القادمة.

وإذا سار كل شيء وفقًا للخطة، فسيكون لدى ناسا مركبة نقل طاقم ثانية جنبًا إلى جنب مع كبسولة SpaceX's Crew Dragon - لرحلات رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية.