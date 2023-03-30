شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك أصبح الشخص الأكثر متابعة على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطاح إيلون ماسك بالرئيس السابق باراك أوباما باعتباره الشخص الأكثر متابعة وشعبية على Twitter، واعتبارًا من الآن يمتلك الملياردير 133.068.709 متابعًا مقارنة بـ133042.819 متابعًا لأوباما، وفقًا لإحصاءات المتابعين الواردة في ملفاتهم الشخصية على Twitter.

ولا شك أن استحواذ ماسك على موقع تويتر بقيمة 44 مليار دولار قد ساعد في زيادة عدد متابعيه بعد أوباما، ووصل رئيس Twitter إلى 100 مليون متابع في يونيو الماضي ، واستمر هذا العدد في النمو فقط في الأشهر التي تلت ذلك، وفقا لتقرير theverge.

وبين نشر الميمات العشوائية والمسيئة أحيانًا ، يستخدم Musk حسابه لإيصال التغييرات المختلفة القادمة إلى Twitter، كما أجرى استطلاعًا لآراء المتابعين حول بعض القرارات الرئيسية ، مثل السماح لدونالد ترامب بالعودة إلى المنصة وما إذا كان يجب على Musk التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة Twitter أم لا.

وتتناقض عادات ماسك في النشر بشكل صارخ مع عادات أوباما ، الذي يستخدم حسابه بشكل أساسي لأغراض مهنية ، مثل الترويج لقضية مهمة أو تسليط الضوء على بعض الأعمال التي قام بها كرئيس، والشيء نفسه ينطبق على جاستن بيبر وكاتي بيري ، اللذان يحتلان المركزين الثالث والرابع من حيث عدد المتابعين على التوالى.