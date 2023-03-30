شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تعلن رسميًا عن منصتها البرمجية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تويتر اليوم الخميس رسميًا عن إطلاق الهيكلية الجديدة لأسعار الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات API الخاصة بها، وذلك بعد أسابيع من التأجيل.

وتشمل مستويات الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الجديدة مستوًى مجانيًا موجهًا للحسابات الآلية المخصصة لنشر المحتوى، ومستوًى أساسيًا مقابل 100 دولار أمريكي شهريًا، ومستوًى ثالثًا باهظًا مخصصًا للشركات.

وقالت الشركة في سلسلة من التغريدات عبر حساب المطورين التابع لها إن الاشتراك بأي من المستويات الثلاثة يوفر وصولًا مجانيًا إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالإعلانات Ads API، وفقاً لموقع aitnews.

ونبّهت تويتر إلى أنها خلال الأيام الثلاثين المقبلة ستقطع الوصول إلى مستويات الوصول القديمة، ويشمل ذلك: المستوى القياسي Standard (للإصدار 1.1)، والمستويين الأساسي Essential والمرتفع Elevated (للإصدار 2)، بالإضافة إلى المستوى الممتاز Premium.

وكانت «القصة الملحمية» لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتويتر قد بدأت مطلع شهر فبراير الماضي حينما أُعلن عن خطة لإنهاء الوصول المجاني إلى الواجهة اعتبارًا من 9 فبراير، وفرض رسوم شهرية على من يريد استخدامها.

وتُعدّ واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتويتر خدمة موجّهة لمطوري البرمجيات والباحثين بهدف تمكينهم من استخدامها لإنشاء إضافات للمتصفحات تُعدّل من تجربة استخدام الموقع وتحسنها، أو إنشاء حسابات آلية (بوتات) تعمل على النشر المؤتمت للتغريدات أو الرد التلقائي عليها.

ويعتمد الباحثون الأكاديميون على الخدمة للوصول إلى التغريدات العامة لتحليلها وإجراء الدراسات عليها، والآن هم يشعرون بالقلق من أنه سيُفرض عليهم دفع المال للوصول إلى التغريدات.

وفور الإعلان عن إنهاء الوصول المجاني إلى واجهة برمجة التطبيقات، عبّر العديد من الباحثين والمطورين، الذين يعتمدون على الخدمة، عن استيائهم من تحويلها إلى خدمة مدفوعة، فما كان من الرئيس التنفيذي لشركة (إيلون ماسك) إلا أن تراجع عن القرار جزئيًا فقال في تغريدة له: «استجابة للتعليقات، ستتيح تويتر واجهة خفيفة لبرمجة التطبيقات، ومخصصة للكتابة فقط للحسابات الآلية التي توفر محتوى جيدًا ومجانيًا».