تكنولوجيا: نوكيا تكشف عن واجهة مستخدم Pure UI الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد صمم فريق تصميم نوكيا لغة تصميم واجهة مستخدم جديدة أطلق عليها اسم Pure UI، والتي تعتبر مخصصة للاستخدام على هواتف Nokia بالطبع، وأيضًا على جميع أنواع منتجات Nokia الأخرى.

يهدف التصميم إلى أن يكون متسقًا ومرنًا ومقاومًا للمستقبل مع مظهر نظيف وبسيط، وهو اتجاه التصميم الرائد في الوقت الحالي. هناك عدة مكونات تبدأ بالقوالب والإرشادات التي تحدد المظهر العام.

جزء كبير من المظهر الجديد هو محرف Nokia Pure، والذي سيتم استخدامه في جميع أنحاء واجهة المستخدم.

تم تصميم أيقونات جديدة لـ Pure أيضًا، والتي يمكن أن يتنوع سمكها لمطابقة متطلبات العرض وقدرات جهاز معين. كما أنها تتضمن رسومات متحركة سلسة عندما يحتاج أحد المكونات إلى جذب انتباه المستخدم.

أعد فريق نوكيا أيضًا عناصر قياسية يمكن للمصممين استخدامها لبناء شاشات متسقة المظهر بسرعة.

ولقد تم إضافة الوضع الداكن مدعوم من خلال العناصر والأيقونات التي تعدل أنماطها وفقًا لذلك.

تم تصميم الواجهة لتتوسع من الشاشات الصغيرة الموجودة بأجهزة الارتداء إلى الشاشات الكبيرة المثبتة على الحائط.

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