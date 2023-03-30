شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق بسيطة تمكنك من قراءة رسائل WhatsApp المحذوفة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد واحدة من أكثر ميزات واتس آب WhatsApp شيوعًا في التطبيق هي أنه يتيح لك حذف الرسائل بلمسة إصبع، ومع ذلك نكون في الطرف المتلقي للنصوص المحذوفة أحيانا ونتساءل عما وراء الرسالة، الأمر الجيد هو أن هناك طرقًا لمعرفة الرسالة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هناك بعض الحيل الذكية لاستعادة رسائل WhatsApp المحذوفة المخزنة على هاتفك باستخدام ميزات النسخ الاحتياطي.

تطبيقات iOS و Android

إذا كنت لا تزال تبحث عن طريقة لاستعادة رسالة WhatsApp المحذوفة التي أرسلها شخص ما إليك، فهناك مجموعة من التطبيقات المصممة للقيام بهذه المهمة، ويمكن لأي شخص الوصول إلى الرسائل المحذوفة من خلال تطبيق تابع لجهة خارجية يسمى Notification History والذي يمكن تنزيله من خلال متجر Google Play.

ومع ذلك، هناك قيود على هذه التطبيقات حيث يمكن فقط استرداد الرسائل التي أنشأت إشعارًا على الجهاز، ومع ذلك، إذا اخترت تنزيل تطبيقات متخصصة، يجب الحذر من البرامج الضارة ببعض التطبيقات، وغالبًا ما يكون استخدام هذه التطبيقات صعبًا جدًا ومن المرجح أن تكون مليئة بالإعلانات إذا لم تختر الإصدار المدفوع.

حذف تطبيق WhatsApp على iOS

يجب على جميع مستخدمي التطبيق التأكد من نسخ رسائل WhatsApp الخاصة بهم احتياطيًا على iCloud حتى يمكن استعادتها، قبل قرار مسح التطبيق على iOS.

ستكون الخطوة التالية هي حذف WhatsApp من هاتفك وإعادة تثبيته مرة أخرى باستخدام متجر التطبيقات، وبمجرد تثبيت التطبيق، قم بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى حسابك.

كل ما عليك فعله الآن هو انتظار الخيار الذي سيظهر معروضًا لاستعادة الرسائل التي تم نسخها احتياطيًا مسبقًا.

عند تحديد هذا الخيار، سيتم استرداد جميع رسائل WhatsApp، حتى لو تم حذفها.

إعدادات سجل إخطارات Android

سيسعد أولئك الذين لديهم Android 11 وما فوق، والذي تدعمه أحدث الأجهزة، بمعرفة أنه يمكن أيضًا استرداد الرسائل المحذوفة على هواتفهم.

تحتفظ ميزة سجل الإشعارات بسجل لكل رسالة مستلمة عبر WhatsApp مخزنة على هاتفك.

ستحتاج إلى الانتقال إلى "الإعدادات" على هاتفك الذكي واختيار "التطبيقات والإشعارات"، وبعد ذلك، ستحتاج إلى الانتقال إلى "الإشعارات" والعثور على خيار "سجل الإشعارات" والضغط على الزر الموجود بجوار "استخدام سجل الإشعارات".

عند اكتمال ذلك، ستعرض القائمة سجلًا لجميع الإشعارات التي يتلقاها الجهاز، والتي ستتضمن الرسائل النصية الموجودة في WhatsApp قبل حذفها.

إذا كنت تريد في أي وقت العودة إلى الرسائل المحذوفة، فكل ما عليك فعله هو العودة إلى هذا القسم من إعداداتك.

استعادة قاعدة بيانات WhatsApp على Android

طريقة بديلة لمستخدمي Android هي استعادة رسائل WhatsApp من خلال قاعدة بيانات، وللبدء، قم بتشغيل متصفح الملفات على جهازك.

افتح مجلد WhatsApp وانتقل إلى "قاعدة البيانات" حيث ستكون جميع ملفات النسخ الاحتياطي المحفوظة محليًا للتطبيق، ثم ستحتاج إلى الضغط لفترة طويلة على ملف "msgstore.db.crypt12" لتحديده، ثم الضغط على "تعديل الاسم".

غير اسمه إلى "msgstore backup.db.crypt12" لضمان عدم الكتابة فوق الملف، وبعد ذلك، ستحتاج إلى اختيار أحدث ملف نسخ احتياطي وتغيير اسمه إلى "msgstore.db.crypt12".

بمجرد الانتهاء من ذلك، افتح Google Drive على هاتفك الذكي واختر خيار القائمة بثلاثة خطوط عمودية في الجانب الأيمن العلوي.

اضغط فوق "النسخ الاحتياطية" وقم بمسح نسخة WhatsApp الاحتياطية.

ستحتاج بعد ذلك إلى حذف WhatsApp ثم تثبيته مرة أخرى، وستتم مطالبتك بعد ذلك باستعادة WhatsApp من نسخة احتياطية محلية أثناء التثبيت حيث لم يعد لديك نسخة احتياطية سحابية، وعند المطالبة، اختر ملف "msgstore.db.crypt12"، واضغط فوق "استعادة".