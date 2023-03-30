شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قائمة الـ"10".. للوظائف الأقل والأكثر عرضة لخطر الروبوتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف دراسة سويسرية جديدة بعد وقت قصير من تحذير المنتدى الاقتصادي العالمي من أن الروبوتات ستتولى أكثر من نصف جميع المهام في مكان العمل بحلول عام 2025 عن قائمة بالوظائف الأقل عرضة للخطر وعلى عكسها الأكثر عرضة، حيث صنفت نتائج 1000 وظيفة بالترتيب من الأكثر إلى الأقل احتمالا أن يتم الاستيلاء عليها من قبل الروبوتات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يُظهر أن الوظائف في معالجة الأغذية والبناء والصيانة والبناء والاستخراج هي الأكثر احتمالية لاستبدالها بالروبوتات، وعلى العكس من ذلك، فإن الوظائف في التدريب والمجتمع والخدمة الاجتماعية والإدارة هي الأقل عرضة للخطر، ونرصد ك قائمة الـ 10 للوظائف الأقل والأكثر عرضة لخطر الروبوتات.

الوظائف الأقل عرضة للخطر

1. علماء الفيزياء.

2. أطباء الأعصاب.

3. أطباء الطب الوقائي.

4. علماء النفس العصبي وعلماء النفس العصبي السريري.

5. علماء الأمراض.

6. علماء الرياضيات.

7. الرؤساء التنفيذيون.

8. الجراحون.

9. علماء الأحياء الجزيئية والخلوية.

10. علماء الأوبئة.

الوظائف الأكثر عرضة للخطر

1. المسالخ ومعبئ اللحوم.

2. المكابس والمنسوجات والملابس والمواد ذات الصلة.

3. معدات التسوية والفرز، المنتجات الزراعية.

4. عمال النظافة باستثناء الخادمات وعمال النظافة.

5. أعمال التنظيم.

6. التعبئة والتغليف.

7. عمال أماكن الطعام والكافيتريا ومساعدي النادل

8. عمال تحضير الطعام

9. الخادمات وعمال النظافة

10. منظفين المركبات والمعدات