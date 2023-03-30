تكنولوجيا: هاتف HONOR Magic5 Pro يكسر جميع توقعات المبيعات في الصين خلال مرحلة إطلاقه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بُناء على التقارير، من الواضح أن هاتف HONOR Magic5 Pro حصل على شعبية بارزة بين هواتف HONOR التي تم إطلاقها مؤخراً، وقد حاز على زيادة كبيرة في المبيعات في بلده الأم الصين، ولا عجب في ذلك مُقارنةً بميزاته الرائعة. الجمهور في الصين مُنبهر للغاية بالقدرات الفائقة لكاميرا هاتف HONOR Magic5 Pro وجودة شاشته التي لا تُضاهى، وهو ما جعله الخيار الأفضل للكثير منهم.

خلق هاتف HONOR Magic5 Pro حالة من الطلب المتزايد عليه في الأسواق الصينية، حيث تم طرحه للخصم في يوم 10 مارس. وظهرت شعبية الهاتف من اليوم الأول من أيام العروض، وقد تم بيع أعداد هائلة من نسخ الهاتف خلال أول أيام من طرحه. كما شوهدت الطوابير الطويلة وازدحام المشترين في متاجر HONOR ومحلات بيع التجزئة في جميع أنحاء الصين، الأمر الذي تسبب في تعطيل نظام البيع بالتجزئة بسبب المبيعات الضخمة. الأمر الذي نادراً ما شاهدناه من قبل، وهو مؤشر على النجاح الهائل لهاتف HONOR Magic5 Pro في الصين ومن المتوقع أن يكون عالمياً أيضاً.

إن إطلاق هاتف HONOR Magic5 Pro أحدث ضجة كبيرة في الصين، حيث وقف الجمهور في طوابير انتظار طويلة أمام متجر HONOR الرئيسي من أجل الحصول على نسختهم من الهاتف. وبذلك، فقد أبدى الكثير من الجمهور الصيني رغبته الجارفة في الحصول على جهاز HONOR Magic5 Pro الجديد، ما أدى إلى أن يكون وقت الانتظار أطول من المعتاد، وذلك بسبب زيادة الطلب على الهاتف الرائد الجديد.

كما شهد هاتف HONOR Magic5 Pro طلباً مُتزايداً من المتاجر الإلكترونية، حيث سيضطر الجمهور للانتظار حتى شهر أبريل من أجل الحصول على نسختهم من الجهاز بسبب الطلب الهائل على الهاتف. وقد عكست هذه الاستجابة الهائلة للجمهور الصيني الطلب المتزايد على هواتف HONOR الذكية التي تُقدم ميزات مُتقدمة وأداءً استثنائياً. لفت هاتف HONOR Magic5 Pro أنظار الجمهور الصيني لدرجة أنه قد يكون واحد من أعلى الهواتف الذكية مبيعاً في الصين.

يأتي هاتف HONOR Magic5 Pro مع تقنيات رائدة في الصناعة فيما يخص الكاميرا وشاشة العرض، ما جعله في قمة تصنيفات DXOMARK. وقد عزز هذا التقدير من سُمعة الهاتف وزاد من رغبة الجمهور داخل السوق الصيني في الحصول عليه. ولا شك أن هاتف HONOR Magic5 Pro يمتلك جميع الميزات التي يُمكن أن تجدها في هاتف رائد حقيقي، كونه يتفوق بخصائص رائعة تجعله يُنافس أي هاتف رائد آخر في السوق.

نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.

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