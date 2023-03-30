شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تمكين ميزة وضع القراءة على متصفح كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جوجل بمعاينة العديد من الميزات التعليمية الجديدة لمتصفح ChromeOS و Chrome لسطح المكتب في حدث BETT 2023، إحدى هذه الميزات هي وضع القراءة وهي تأتي إلى متصفح ChromeOS و كروم على سطح المكتب وفقا لتقارير 9to5Google.

وفقًا للتقرير يتم طرح وضع القراءة في متصفح كروم على أنظمة التشغيل ماك وويندوز و Linux وسيكون متاحًا مع ChromeOS الإصدار 114 في وقت لاحق من هذا العام.

وضع القراءة الجديد في كروم

يمكن العثور على الميزة في القائمة المنسدلة للوحة الجانبية والتي تتكون أيضًا من قائمة القراءة والإشارات المرجعية.

يعرض وضع القراءة صفحة الويب عن طريق إزالة جميع العناصر المشتتة للانتباه مثل الصور ومقاطع الفيديو والإعلانات وما إلى ذلك في طريقة عرض سهلة القراءة لمساعدة المستخدمين على التركيز على محتوى الصفحة.

عند تمكين وضع القراءة يظهر إلى جانب الصفحة الأصلية.

يوفر الوضع أيضًا خيارًا لزيادة وتقليل العرض وحجم الخط والخط وتغيير لون الخلفية إلى اللون الفاتح والداكن والأصفر والأزرق مع ضبط الهوامش.





خطوات لتمكين وضع القراءة على جوجل كروم

افتح جوجل كروم وقم بتثبيت أحدث إصدار.

افتح أي صفحة ويب بها بعض محتوى القراءة.

انقر على اللوحة الجانبية وافتح القائمة المنسدلة.

اختر خيار وضع القراءة.

سيتم فتح صفحة جديدة على جانب صفحة الويب بعد تحويلها إلى وضع القراءة.

تخطط جوجل أيضًا لتقديم دعم التسجيل والنسخ للغات اليابانية والسويدية والإسبانية والإيطالية ولغات أخرى.

تضيف جوجل أيضًا مشغل ويب جديدًا يسمح للطلاب والمعلمين بالتسجيل على أي جهاز.

ستكون هذه التحديثات متاحة مع CromeOS 112 في أبريل.