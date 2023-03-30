شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو الوقود الالكترونى المستثنى من قواعد العمل بالطاقة النظيفة بحلول عام 2035؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى دفع شركات صناعة السيارات الفاخرة للوقود الإلكتروني الاصطناعي إلى إضعاف خطة الاتحاد الأوروبي لإبعاد محركات الاحتراق الداخلي عن الطرق في المستقبل، فبعد أسابيع من التأخير ، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم لوائح للقضاء على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات والشاحنات الجديدة بحلول عام 2035، وكان ذلك بمثابة حظر فعال على السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي (ICE) إن لم يكن لآخر تحديث دقيق يتضمن إعفاءً لسيارات ICE التي تستبدل البنزين بالوقود الإلكتروني.

والوقود الإلكترونى هو بديل اصطناعى يمكن تصنيعه من الهواء والماء باستخدام الكهرباء، فى حين أن التشغيل على الوقود الإلكترونى بدلاً من البنزين قد يقلل من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون ، إلا أنه لا يزال مكلفًا وغير فعال، وفقا لتقرير theverge.

ويشعر بعض الخبراء بالقلق من أن إفساح المجال للوقود الإلكتروني ضمن خطط الانتقال إلى الطاقة النظيفة فلا يؤدي إلا إلى إبقاء المزيد من السيارات التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز على الطريق.

وقالت ستيفاني سيرل ، مديرة برنامج الوقود في مجموعة الأبحاث غير الربحية، حددت اللوائح التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي اليوم هدفًا يتمثل في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تسخين الكوكب من السيارات والشاحنات بنسبة 100% بحلول عام 2035، ولا توجد طريقة يمكن لسيارة تعمل بالبنزين أن تصل إلى هذا الهدف ، ولهذا السبب كان من الممكن أن تخلق أمرًا واقعيًا حظر بيع السيارات الجديدة بمحركات الاحتراق الداخلى.

وكان من المتوقع أن يتم الانتهاء من القاعدة في بداية الشهر ، لكن ألمانيا امتنعت عن التصويت بشكل أساسي حتى تمت مراجعة القواعد للسماح صراحة للسيارات التقليدية بالعمل على الوقود الإلكترونى.

ويمكن صنع الوقود الإلكتروني عن طريق إخراج ثاني أكسيد الكربون من الهواء والهيدروجين من الماء. يتم الجمع بين هذه الجزيئات لإنتاج وقود اصطناعي جديد، وهناك تقنية جديدة تسمى الالتقاط المباشر للهواء تجعل من الممكن سحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي ، ولهذا السبب يمكن اعتبار الوقود الإلكتروني المصنوع باستخدام الطاقة المتجددة "محايدًا للكربون". لا يزال حرق الوقود الإلكتروني ينتج عنه تلوث بثاني أكسيد الكربون ، لكن الفكرة هي أن سحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوى لجعل الوقود يلغي تلك الانبعاثات.

و قد تكون هناك بعض العقبات الكبيرة في الطريق أمام الوقود الإلكتروني في خطط المناخ الخاصة بالاتحاد الأوروبي. لا يوجد أي إمداد تجاري لهذا الوقود البديل اليوم ، وسيكون تصنيعه مكلفًا للغاية - حيث تبلغ تكلفته حوالي 7 دولارات للتر (أكثر من 25 دولارًا للغالون) ، وفقًا لتقديرات ICCT.

ويعد سحب الجزيئات من الهواء والماء أيضًا كثيفًا للطاقة ، مما يجعل استخدام الكهرباء المتجددة لشحن بطارية EV أكثر كفاءة بأربع مرات من استخدامها في صنع وقود إلكتروني للسيارة ، وفقًا لـ ICCT .

وبشكل حاسم ، لا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي معرفة كيفية تقييم ما إذا كانت سيارة محرك احتراق داخلي على الطريق بعد عام 2035 تعمل فعليًا بالوقود الإلكتروني وليس بالبنزين القديم العادي. هذا ليس واضحًا تمامًا بعد مع القواعد المعتمدة اليوم. للمضي قدمًا ، يقول الاتحاد الأوروبي أن "المفوضية ستقدم اقتراحًا لتسجيل المركبات التي تعمل حصريًا على أنواع الوقود المحايد لثاني أكسيد الكربون."