شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: العالم بحاجة إلى تعلم كيفية العيش بفولاذ أقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لدراسة حديثة، من أجل تحقيق هدف الانبعاثات الصفرية، يجب أن نكون مستعدين لمستقبل قد يكون فيه إنتاج الصلب محدودًا.

ويعد الفولاذ مادة مهمة في حياتنا اليومية، ويلعب دورًا مهمًا في السيارات التي نقودها، والهياكل التي نعيش فيها، والبنية التحتية للنقل التي تربطنا، ومع ذلك، فإنه يساهم أيضًا في 7٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم.

واعترافًا بذلك، تعهدت 45 دولة في عام 2021 بالسعي نحو إنتاج فولاذ خالٍ من الانبعاثات تقريبًا خلال السنوات العشر القادمة، وفقاً لموقع scitechdaily.

أظهرت دراسة جديدة تركز على صناعة الصلب اليابانية أنه إذا كنا ملتزمون حقًا بالوصول إلى انبعاثات صفرية، فيجب أن نكون مستعدين لسيناريو تكون فيه كمية الفولاذ التي يمكننا إنتاجها أقل، ولقد حددت اليابان هدفًا لخفض الانبعاثات بنسبة 46٪ من الفولاذ بحلول عام 2030، وخفض الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، وحتى الآن، تعتمد خارطة الطريق لتحقيق ذلك بشكل كبير على الابتكارات المستقبلية في مجال التكنولوجيا، الأمل متوقّع للتطورات في التقاط الكربون وتخزينه (CCS) والتقنيات القائمة على الهيدروجين.

في الدراسة، قال الدكتور تاكوما واتاري، الباحث في المعهد الوطني للدراسات البيئية باليابان، والذي يعمل حاليًا مع جامعة كامبريدج، أنه لا توجد رصاصة فضية، ويقول إن الخطط الحالية لخفض انبعاثات الكربون تقلل من صعوبة تطوير تقنيات احتجاز وتخزين الكربون والهيدروجين ونشرها على نطاق واسع: "لا تزال هذه التقنيات تواجه تحديات تقنية واقتصادية واجتماعية خطيرة، ولم يتم تنفيذها بعد على نطاق واسع، والأهم من ذلك، أنه من غير المؤكد بدرجة كبيرة ما إذا كان سيكون هناك ما يكفي من الكهرباء غير المنبعثة لاستخدام هذه التقنيات ".

ونحن بحاجة إلى مواجهة احتمال ألا تكون الابتكارات التكنولوجية جاهزة في الوقت المناسب للسماح لنا بالحفاظ على المستويات الحالية لإنتاج الصلب مع خفض الانبعاثات إلى الصفر.

وتضمن البحث رسم خرائط للتدفقات الحالية للصلب في صناعة اليابان واستخدام نموذج لاستكشاف كيف يمكن أن تتغير الصناعة إذا تم تطبيق ميزانية كربونية صارمة في المستقبل، ويوضح الدكتور وطيري أنه مع الممارسة الحالية، ستنخفض كمية ونوعية الفولاذ المنتج بشكل كبير في ظل ميزانية الكربون الصفري.

هذا بسبب نقص الموارد وممارسة التدوير إلى أسفل، حيث يتم استخدام قصاصات من الصلب تحتوي على شوائب لصنع منتجات جديدة، من الصعب إزالة هذه الشوائب، وبالتالي فإن المنتجات الجديدة لها جودة ووظائف مختلفة عن الفولاذ الأصلي.

ووفقًا للدكتور وطيري، فإن "إنتاج الصلب بدون انبعاثات كربونية ممكن بحلول عام 2050، ولكن بكميات ونوعية محدودة مقارنة بإجمالي الإنتاج الحالي، ويرجع ذلك إلى التوافر المحدود للموارد المتوافقة مع الانبعاثات الصفرية وممارسات إعادة التدوير لخردة الصلب ".

ويشير البحث إلى أنه مع وجود ميزانية كربونية خالية من الانبعاثات، فإن إنتاج السلع الفولاذية سيكون مقيدًا بشكل كبير مقارنةً اليوم، حيث يصل إلى حوالي نصف المستويات الحالية في أحسن الأحوال، في هذه الحالة، سيكون إنتاج الصلب عالي الجودة (على سبيل المثال، ألواح الصلب) هو الأكثر تضرراً.

ويخلص الدكتور وطيري إلى أننا بحاجة إلى الاستثمار في الابتكارات التكنولوجية، لكن لا يمكننا ببساطة انتظار ظهورها، بدلاً من ذلك، يحتاج مستخدمو الفولاذ إلى الاستعداد لعالم يتوفر فيه قدر أقل من الفولاذ: "نحن لا ننكر الحاجة إلى الاستثمار في تقنيات الإنتاج المبتكرة، بدلاً من ذلك، ما نريد تسليط الضوء عليه هو أننا يجب أن نبحث عن المزيد من الخيارات الاستراتيجية، بدلاً من الاعتماد ببساطة على تقنيات إنتاج الرصاص الفضي، حيث يمكن أن يؤدي وضع كفاءة المواد وإعادة التدوير في صميم خطط إزالة الكربون إلى تقليل الاعتماد المفرط على تقنيات الإنتاج المبتكرة والاستعداد لخطر عدم توسيع نطاق هذه التقنيات بشكل كافٍ في الوقت المناسب ".