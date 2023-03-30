شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التحقيق مع تسلا بعد فشل حزام الأمان فى موديل X.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقق الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة والمرور (NHTSA) حاليًا في اثنين من حالات فشل حزام الأمان المنفصلة غير المرتبطة بالاصطدام والتي حدثت في سيارات Tesla Model X الأحدث ( عبر NBC News ).

ويلاحظ مكتب التحقيق في العيوب (ODI) التابع لـ NHTSA شكويين من مالكي الطراز X يقولون إن أحزمة الأمان الأمامية الخاصة بهم فشلت في البقاء على اتصال بشد تثبيت حزام الأمان، وأفاد كلا المالكين أن الفصل حدث أثناء قيادة سيارتيهما طراز X من طراز 2022 و 2023، ويكتب المحققون أن "كلا المركبتين تم تسليمهما إلى المالكين مع وجود روابط ربط غير كافية، وفقا لتقرير theverge.

وفتحت NHTSA التحقيق لأول مرة في 24 مارس وتقول إن ما يصل إلى 50000 أو نحو ذلك من طراز X من المركبات يمكن أن تتأثر بالمشكلة، و في كلتا الحالتين تقول الوكالة إن "فشل الاتصال" حدث في المنطقة التي يلتقي فيها المرساة مع المشدات ، حيث "لم يتم توصيلهما بشكل صحيح أثناء التجميع" ولم يتم ربطهما معًا إلا بسبب الاحتكاك المناسب.

وحدث الانفصال عندما "تغلبت القوة المبذولة على الوصلة على مقاومة الاحتكاك أثناء حركة المركبات."

وكان على Tesla إصدار استدعاء مختلف لحزام الأمان العام الماضي لإصلاح مشكلة أثرت على أكثر من 24000 سيارة طراز 3 ، وحدث ذلك بسبب زيارات مركز الخدمة غير ذات الصلة ، حيث لم يقم الفنيون بإعادة تجميع مرساة المقعد الخلفي بشكل صحيح.

وكانت العديد من عمليات استدعاء Tesla الأخيرة ، بما في ذلك تلك المتعلقة بميزة القيادة الذاتية الكاملة "لمخاطر التصادم" ، ومشكلات الإضاءة الخلفية ، ومشكلة حجب ضوضاء تحذير المشاة ، كلها مشكلات متعلقة بالبرمجيات، على عكس عمليات الاستدعاء هذه ، ومن غير المرجح أن يتم إصلاح مشكلات حزام الأمان من خلال تحديث البرنامج عبر الهواء.