شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق عام 2025 أول دفعة اختبارية من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلق روسيا عام 2025 أول دفعة اختبارية من الأقمار الصناعية الصغيرة الحجم لإنترنت الأشياء وتسمى بـ"الماراثون" وتقدر ب 5 أقمار صناعية، وفقا لتقرير RT .

وجاء ذلك في تقرير قدمته شركة "ريشيتنيوف" الروسية للأنظمة المعلوماتية في الأقمار الصناعية " في معرض "أرخميدس" للمبتكرات والتكنولوجيات الابتكارية، وأشار التقرير إلى إن الدفعة الاختبارية ستتضمن 5 أقمار صناعية وستطلق عام 2025 .

وجدير بالذكر أن، بافيل تشيرينكوف، مدير عام شركتي "غونيتس" و"سفيرا"، بصفتهما فرعين من "روس كوسموس"، كان قد أعلن في وقت سابق أن هذه الدفعة من الأقمار الصناعية ستطلق عام 2024.

يذكر أن مجموعة الأقمار الصناعية "ماراثون" التي تعمل شركة "ريشيتنيوف" على تطويرها ستتضمن 264 قمرا صناعيا يزن كل منها 50 – 75 كيلوجراما، وستتوزع تلك الأقمار في 12 مدارا على ارتفاع 750 كيلومترا، كما ستبقى كلها في مدار حول الأرض لمدة لا تقل عن 5 أعوام أى ستستمر حتى عام 2029 بحد أدنى.