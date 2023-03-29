تكنولوجيا: Vivo تستعد لإطلاق هاتف Vivo X Flip بتصميم صدفي قابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة Vivo لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية القابلة للطي والذي يأتي بتصميم صدفي وينطلق بعنوان Vivo X Flip.

قدمت Vivo للأسواق في شهر أبريل من العام الماضي أول إصدارات الشركة من الهواتف القابلة للطي Vivo X Fold، ومن ثم قدمت الشركة التحديث Vivo X Fold Plus في شهر سبتمبر والذي جاء بترقية في المعالج وسعة البطارية وتقنية الشحن.

ولقد أكدت التسريبات على أن الشركة قد بدأت العمل على تطوير هاتف Vivo X Fold 2 الذي يأتي برقاقة Snapdragon 8 Gen 2، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما تتوسع الشركة بمزيد من الإصدارات من الهواتف القابلة للطي، حيث تخطط Vivo لإطلاق إصدار flip بتصميم صدفي.

من جانب أخر قدمت Oppo إصدار صدفي للأسواق في شهر ديسمبر من العام الماضي بعنوان Find N2 Flip، بينما أشارت التفاصيل التي جاءت من “SnoopyTech” أن إصدار Vivo X Flip قد رصد بالفعل في منصة جوجل بلاي بنموذج رقم V2256A.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Vivo X Flip بتصميم يحاكي Oppo Find N2 Flip الذي جاء بشاشة AMOLED بحجم 6.8 إنش، ودقة عرض 1080 في 2520 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، كما تميز هذا الإصدار برقاقة Dimensity 9000 Plus.

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