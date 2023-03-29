تكنولوجيا: جهاز Razer Blade 14 2023 القادم يضم معالج AMD Ryzen 9 وكرت الشاشة RTX 4070

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات بعض التفاصيل حول جهاز Razer Blade 14 2023 الذي يأتي بمعالج AMD Ryzen 9 وكرت الشاشة RTX 4070.

أكدت أحدث التسريبات على أن جهاز Razer Blade 14 2023 القادم يأتي بتصميم مضغوط، على أن يتوافق بشكل أفضل مع تطبيقات الألعاب.

وتشير التسريبات إلى أن الإصدار القادم من أجهزة Razer Blade يضم معالج AMD Ryzen 9 7940HS، كما يدعم الجهاز كرت الشاشة GeForce RTX 4070.

أيضاً من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن جهاز Razer Blade 14 2023 خلال الأيام المقبلة، على أن يتضمن عدد من التحسينات تشمل الذاكرة العشوائية، وكفاءة الطاقة إلى جانب نظام تبريد أفضل مقارنة بجهاز Razer Blade 14 2022 السابق.

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