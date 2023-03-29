شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن خدمة Apple Pay Later والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة Apple خدمة Apple Pay Later، والذي سيسمح للمستخدمين بتقسيم عمليات الشراء إلى 4 دفعات موزعة على مدار 6 أسابيع حسبما نقلت CNBC.

وقالت الشركة في بيان إن مستخدمي Apple Pay Later سيكونون قادرين على إدارة وتتبع وسداد قروضهم في محفظة Apple الخاصة بهم. ويمكن للأفراد التقدم للحصول على قروض Apple Pay Later التي تتراوح قيمتها بين 50 و 1000 دولار واستخدامها في عمليات الشراء داخل التطبيق وعلى الإنترنت التي تتم من خلال التجار الذين يقبلون Apple Pay.

هذا ويذكر أن المدفوعات ليس لها فوائد ولا رسوم.

ويُمكِن برنامج أقساط Mastercard Apple Pay Later ، لذلك لن يحتاج التجار الذين يقبلون Apple Pay بالفعل إلى إجراء أي تغييرات لتنفيذ البرنامج لعملائهم.

وقالت شركة Apple إنه يمكن للمستخدمين التقدم للحصول على قرض داخل تطبيق Apple Wallet دون أن يؤثر ذلك على درجة الائتمان الخاصة بهم، وبمجرد تحديد المبلغ الذي يرغبون في سحبه، سيتم إجراء سحب ائتماني للتأكد من أنهم في "وضع مالي جيد" للحصول على قرض.

هذا وستمكن Apple أشخاصًا معينين للوصول إلى نسخة تجريبية من Apple Pay لاحقًا، وقالت الشركة إنها تخطط لتوسيع الخدمة لتشمل جميع المستخدمين المؤهلين في الأشهر المقبلة.

وسيرى المستخدمون المعتمدون خيار "الدفع لاحقًا" أثناء استخدام Apple Pay للدفع عبر الإنترنت وفي التطبيقات على أجهزة iPhone و iPad، وسيكونون أيضًا قادرين على التقدم بطلب للحصول على قرض عند تأكيد الشراء.

وقالت Apple إن عمليات الشراء باستخدام البرنامج ستتم مصادقتها باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز مرور.

وقالت الشركة إن المستخدمين يمكنهم رؤية المبلغ المستحق لقروضهم الحالية، بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي المستحق في الـ 30 يومًا القادمة، في Apple Wallet. وسيُطلب من المستخدمين ربط بطاقة الخصم كطريقة سداد القرض، ولن يتم قبول بطاقات الائتمان.