شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى خانة For You في تويتر؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الملياردير إيلون ماسك رئيس Twitter عن تحديث جديد على منصة التواصل الاجتماعي، وبموجبه ستظهر تغريدات الحسابات الموثقة فقط في خانة التوصيات "For You" حسبما نقلت CNBC.

وحتى الآن تتيح خوارزميات Twitter إمكانية ظهور تغريدات من حسابات لا يتابعها المستخدم في خانة التوصيات "For You" سواء كانت تلك الحسابات موثقة أم لا.

وأشار ماسك إلى أن هذا التعديل سيصبح سارياً بداية من منتصف أبريل المقبل.

وأكد أن تلك هي الطريقة الواقعية الوحيدة للتعامل مع سيطرة حشود روبوتات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ومنذ شراء Twitter العام الماضي، نفذ ماسك تعديلات عديدة على منصة التواصل الاجتماعي أبرزها خدمة الاشتراك Twitter blue وذلك بهدف توثيق الحسابات.

فيما أفادت Platformer مطلع الأسبوع الجاري أن ماسك أخبر موظفي الشركة بأن قيمة تويتر حاليا أقل من نصف ما دفعه عند الاستحواذ عليها.

وبلغت قيمة صفقة استحواذ ماسك على شركة التواصل الاجتماعي في أكتوبر 44 مليار دولار.