تكنولوجيا: لينوفو تطلق Lenovo Yoga Pro 9i بشاشة Mini LED وكرت الشاشة RTX 4070

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة لينوفو جهاز Lenovo Yoga Pro 9i للأسواق العالمية بشاشة Mini LED وكرت الشاشة RTX 4070، وسعر 2500 دولار.

تقدم لينوفو جهاز Lenovo Yoga Pro 9i بشاشة Mini LED باثنان من الأحجام بين 14.5 إنش ووزن من 1.65 إلى 1.7 كجم ونموذج بحجم شاشة 16 إنش ووزن من 2.06 إلى 2.23 كجم وفقاً للتكوينات المستخدمة في الجهاز.

ويدعم الجهاز الجيل 13 من معالجات إنتل، مع سلسلة كرت الشاشة الجديدة RTX 4000، وتوفر لينوفو Yoga Pro 9i بمعالجات i5–13505H، و i7-13705H، وأيضاً i9-13905H، مع قوة 100W وإختيارات بين كروت الشاشة RTX 4050، وRX 4060، وأيضاً RTX 4070.

أيضاً تأتي الأجهزة بذاكرة LPDDR5 تصل إلى سعة 64 جيجا بايت رام، من جانب أخر يأتي الإصدار المميز بحجم 14.5 إنش بشاشة mini LED ودقة 3K، ومعدل تحديث 165Hz، وسطوع 1200 شمعة / متر مربع.

بينما يأتي الإصدار المميز بحجم شاشة 16 إنش بدقة 3.2K، ومن المقرر أن يتوفر Yoga Pro 9i للأسواق العالمية في يونيو بسعر يبدأ من 2300 يورو.

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